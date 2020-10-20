Что стало с мальчиком, которого в 11 лет признали самым красивым в стране

Как вам такое преображение? Фото: личный архив героя/Александр КОВАЛЕВСКИЙ

Высокий, темноволосый, кареглазый — настоящий мальчик с обложки глянцевого журнала. В 2013 году 11-летнего Аркадия Муромцева признали самым красивым в стране. Мальчишка с самого детства не играл в войнушку во дворе и не стрелял из рогатки, а занимался танцами и учился позировать перед камерами. Помогло ли это ему и чем он планирует заниматься — в материале «КП» — Новосибирск».

КОРОНУ УБРАЛ В ШКАФ

После победы в конкурсе «Хрустальная корона России» Аркадий ожидал, что модельные агентства выстроятся в очередь, чтобы предложить выгодные контракты. Но столкнулся с жестокой реальностью: вернувшись из Саратова, где проходил конкурс, в родной Новосибирск, школьник убрал корону подальше в шкаф.

— Какого-то особенного толчка конкурс не дал, но я понял, чем хочу заниматься дальше. К 18 годам я окончил модельную школу, теперь состою в нескольких агентствах. Осталось только сделать хорошее портфолио и отправить его за границу, — рассказал «КП» — Новосибирск» повзрослевший Аркадий Муромцев.

Парень сотрудничает с несколькими модельными агентствами. Фото: Александр КОВАЛЕВСКИЙ

Свое увлечение танцами сибиряк тоже не бросил. Он называет себя универсалом по современным направлениям, в итоге хобби парень превратил в один из основных заработков: преподает танцы, ставит свадебные номера. Танцует парень только по заказам и за деньги. Часто приглашают на корпоративны или другие мероприятия

Плюс ко всему этому Аркадий начал петь.

— У меня контракт с одним из лейблов в Москве. Начинал с хип-хопа, теперь ухожу в альтернативный рок и попсу, — говорит парень.

Аркадий планирует уехать за границу и покорять иностранные подиумы. Фото: Александр КОВАЛЕВСКИЙ

А вот в модельном бизнесе посложнее: приглашают на съемку, если подходит по типажу. Такое случается не часто.

— Выступление, которое я запомню надолго, — подтанцовка у немецкой певицы Сандры. Мы работали с коллективом в ее шоу-программе. У нее был тур, и мы с ней колесили в составе группы. Очень крутой концерт получился в Польше, — вспоминает Аркадий. — А если говорить про заработок, то в месяц получается примерно от 50 тысяч.

КРАСАВЧИК-БАРМЕН

Парень живет в Москве, куда переехал три года назад вместе с родителями. Учится на факультете журналистики, но работать по специальности не собирается.

— Я планирую дальше двигаться в шоу-бизнес, поэтому нужно понять внутреннюю кухню СМИ и обзавестись хорошими знакомыми в этой сфере, — объясняет Аркадий. — Уверен, что мне это обязательно пригодится.

Сердце парня до сих пор свободно. Фото: Александр КОВАЛЕВСКИЙ

А пока парню пришлось устроиться на более приземленную работу: он — бармен в одном из столичных клубов. Говорит, что это для него подушка безопасности.

— Я реалист и не могу жить, думая все время, возьмут в проект или нет, пройду кастинг или нет. К примеру, с тем же коронавирусом все под откос пошло. Поэтому лучше перестраховаться, — рассуждает парень.

Парень еще и поет. Фото: Александр КОВАЛЕВСКИЙ

Сибиряк хочет переехать за границу и покорять иностранные подиумы. Аркадий мечтает поучаствовать в модных показах в Милане — именно там проходят самые крутые недели моды. А пока из модельной сферы рядом с барменом-красавчиком стройные манекенщицы, которые так и липнут к парню. Но девушки у Аркадия нет до сих пор.

— Я стараюсь пока не строить ни с кем отношения: понимаю, что девушке будет неприятно, если мы практически не будем видеться, — добавляет сибиряк. И надеется, что найдется та, которая будет готова его подождать.

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