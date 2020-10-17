«Она рыдала, а я просил прощения»: сибиряк нашел мать, пропавшую на 12 лет

Сибиряк после ссоры с мамой искал ее 12 лет. Фото: предоставлено героями публикации.

Благодаря КП-Новосибирск Николай Осипчук нашел свою мать, которую искал 12 лет. Напомним, парень поссорился с родным человеком и ушел в армию, а когда вернулся, его мать исчезла. После статьи в «Комсомолке» Надежда Осипчук нашлась: где она была все это время — в нашем материале.

«Я ЕЕ ЗАБЕРУ К СЕБЕ!»

30-летний Николай Осипчук нашел нужную ниточку спустя сутки после публикации заметки на сайте КП-Новосибирск. Помогли неравнодушные читатели: жители Бийска узнали женщину на фото. Оказалось, что она в четвертый раз вышла замуж и живет на Алтае.

— Это наша соседка с улицы Зеленой, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Константин Ширшов. — Три года назад они с сожителем вселились в брошенный частный дом. Хозяева не смогли продать его и разрешили паре проживать там, следить за домом. Так и живут — без электричества и водопровода.

Мужчина, растроганный историей с поисками, зашел в гости к соседям и устроил сеанс видеосвязи со своего телефона, так как у Надежды даже кнопочного мобильного нет. Впервые сын и мама увидели друг друга через 12 лет.

— Мама рыдала, увидев меня. А я попросил прощения за былое. Нельзя ей дальше в Бийске оставаться, я ее заберу в Новосибирск. Уже на днях поеду к ней. Я снимаю частный дом, работаю в сфере строительства, денег нам хватит, — заверил КП-Новосибирск Николай Осипчук.

Мама парня живет в заброшенном доме. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Лучше мать не перевозить»

Новосибирские психологи утверждают: если сын перевезет мать к себе, то это не изменит ее вредные привычки. Лучше, если Николай будет сохранять дистанцию и жить отдельно.

— Нужно соотнести ситуацию с тем, что происходит у сирот. Они выстраивают идеал родителя и нагружают его важными смыслами — любовь, забота и так далее. Этот идеал проще сохранить, когда реального родителя нет. Приближение реальной матери разрушит идеал родителя, вряд ли сын надолго с ней задержится. Будет ли он проявлять агрессию — предсказать невозможно, все зависит от его опыта борьбы с психологическими кризисами, — прокомментировал психолог Константин Зубахин.

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