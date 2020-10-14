Игра «Селезень и утица» - отличный вариант для активных ребятишек. Главное, чтобы они твердо стояли на ногах и не упали во время игры.
Правила таковы: все встают в круг, держась за руки. Выбираются селезень и утица. Утица - в кругу, селезень - за кругом. Все начинают петь:
- Селезень утку догонял,
Молодой серу догонял.
Ходи, утица, домой,
Ходи, серая, домой.
У тя семеро детей,
Восьмой - селезень,
А девятая - сама,
Поцелуй разок меня.
Селезень догоняет утицу, задача круга - опуская и поднимая руки, помогать утице и мешать селезню. Песня поется, пока селезень не поймает утицу. Затем утица выбирает новую утицу, а селезень - нового селезня.
Посмотреть, как проходит игра, вы можете в нашем видеоролике.
Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции
Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»