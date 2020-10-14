Игра «Селезень и утица» - отличный вариант для активных ребятишек. Главное, чтобы они твердо стояли на ногах и не упали во время игры.

Правила таковы: все встают в круг, держась за руки. Выбираются селезень и утица. Утица - в кругу, селезень - за кругом. Все начинают петь:

- Селезень утку догонял,

Молодой серу догонял.

Ходи, утица, домой,

Ходи, серая, домой.

У тя семеро детей,

Восьмой - селезень,

А девятая - сама,

Поцелуй разок меня.

Селезень догоняет утицу, задача круга - опуская и поднимая руки, помогать утице и мешать селезню. Песня поется, пока селезень не поймает утицу. Затем утица выбирает новую утицу, а селезень - нового селезня.

Посмотреть, как проходит игра, вы можете в нашем видеоролике.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»