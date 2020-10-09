В Новосибирске продают нильского крокодила за 380 тысяч рублей

Сибиряк держит на ферме нильского крокодила. Фото: личный архив героя

В интернете полно объявлений, предлагающих новосибирцам купить самых разных животных. Есть и собаки, и сервалы, а недавно на «Авито» и вовсе появился пост о том, что сибиряки продают слоненка. Новое необычное объявление опубликовали на «Юле»:

— Продается крокодил нильский, 5 лет. Длина — 2 метра. Стоимость — 380 тысяч рублей.

КП-Новосибирск удалось связаться с владельцем зубастого питомца. Сибиряк представился Радиком, сказал, что крокодил реален, зовут его Гоша. Живет он на ферме в Сузуне — в доказательство мужчина прислал фото и видео. А вот объявление на сайте — это шутка. Сибиряк хотел понаблюдать за реакцией людей на экзотику.

Вот такое объявление появилось в интернете. Фото: https://youla.ru/novosibirsk

— Многим это кажется чем-то невероятным: крокодил в Сибири. А я решил доказать, что даже в нашем суровом климате вполне можно содержать такую живность. И содержать хорошо, — рассказал КП-Новосибирск Радик. — Крокодил живет в специальном вольере, у него есть все необходимое. Зимой он живет в утепленном вольере в помещении, а летом — на улице, ему там нравится.

Питается Гоша мясом, но, как объясняет хозяин, едят нильские крокодилы не так уж и много.

— Выходит где-то по 2 килограмма за неделю, — говорит Радик. — Конечно, чтобы содержать таких животных, нужно иметь место, время на уход и деньги. Но у меня в этом деле уже есть опыт, ведь я держу не только крокодила, у меня еще есть и змеи, и птицы.

Гоша размером практически со своего хозяина. Фото: Кадр из видео

Но если объявление о продаже Гоши — шутка, наказание за то, что экзотичный крокодил живет у сибиряка дома, может быть вполне реальным:

— Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 795 утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию. В указанный перечень включены в том числе и крокодилы. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений согласно статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях может грозить хозяину штрафом в размере от 500 до 1000 рублей для граждан, для должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей; для предпринимателей без юридического образования — от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — рассказал КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.

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