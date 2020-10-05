Новосибирцу, который продает слоненка за 99 тысяч рублей, грозит миллионный штраф

По словам автора объявления, слоненку всего несколько месяцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экзотичное объявление появилось на сайте «Авито»: новосибирец под ником Семен Андреев разместил пост, что продает слоненка. Мол, 99 тысяч рублей — и ушастый будет вашим питомцем.

— Не спрашивайте, где я взял слона! Подарили отцу, но содержать такое животное проблематично. Живет у нас несколько месяцев. Зовут Джони. Говорят, что он родился в России, — уверяет в своем объявлении сибиряк.

То самое объявление о продаже Джони. Фото: социальные сети

Пост уже набрал более 5 тысяч просмотров, а корреспонденты «КП» — Новосибирск» попытались связаться с продавцом. Вот только свой номер сибиряк на сайте скрыл и отвечал в сообщениях. Особо не обнадежил: заявил, что посмотреть слоненка можно будет только после 10 октября.

— Вообще, хотели продать в местный зоопарк, но посмотрели, как там содержат животных, и сразу передумали, — рассказал продавец… и пропал. Не появляется на сайте уже несколько дней.

ЕСТ ПО 300 КИЛОГРАММОВ В ДЕНЬ

Мы решили разобраться, уж не фейк ли эта история, и обратились в Новосибирский зоопарк. Если хозяин слона там был, может, и с руководством зверинца общался? Да и слон там содержался больше полувека назад: самого первого привезли в 1942 году из Владивостока. Это была зоовыставка № 10 на улице Гоголя.

— В архиве зоопарка и городском архиве Новосибирска есть документы, которые могут пролить свет на этот вопрос. Например, в 1943 году директор зоовыставки распорядился установить строгий порядок кормления слона. В штатном расписании 1944 года есть должность слоновожатого. Годовой отчет Новосибирской зообазы за 1946 год сообщает, что в мае слон пал из-за болезни. То есть как минимум с 1943 по 1946 год слон в Новосибирске жил, — отметили в зоопарке.

Но вот сейчас принять такого питомца в зверинце не готовы.

— Нам о слоне никто не говорил. Да у нас и нет помещения для него. Такому животному нужно как минимум 200 квадратных метров, если не больше, мы подобной площадью не располагаем, — сообщила «КП» — Новосибирск» Татьяна Певнева, заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Дело в том, что, хотя летние температуры для слона подходят, зимой ему требуется отдельный ангар.

— Это может быть огромный сарай с отоплением, где температура не будет опускаться ниже 0, чтобы у слона не было простудных заболеваний, — объяснил ветеринар Евгений Козлов.

А еще это очень прожорливое животное, об этом предупреждают в Екатеринбургском зоопарке, где уже несколько лет живет слониха Даша.

— Они съедают примерно 300 килограммов еды в день! Основной рацион — сено и ветки с листьями, а также свекла, морковь, яблоки, кабачки, -перечисляет Татьяна Куандыкова, главный ветврач.

В общем, очень уж дорогой в содержании питомец выходит…

ШТРАФ ОБЕСПЕЧЕН

К нашим поискам подключаются зоозащитники. Они уверены, что это фейковая информация. Да и в Федеральном законе № 498 есть целый список животных, которых россияне не могут содержать у себя дома.

— Да, слоны внесены в Красную книгу. Частные лица не могут содержать слонов, — подчеркнула Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Теперь владельцу краснокнижного животного грозит уголовная статья.

— Эта история попадает под две статьи Уголовного кодекса. Первая — статья 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», наказание по ней до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Вторая статья — 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Слон относится к вымирающему виду. В этом случае грозит срок до 4 лет со штрафом до миллиона рублей, — добавила наша собеседница.

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