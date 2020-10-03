«Он исполняет любые желания»: в Новосибирске продают кота за 10 миллионов рублей

Кот Винсент исполнит три ваших желания. Фото: предоставлено героиней публикации.

Чего только не продают на «Авито»: и слонов, и белок-летяг. А недавно там появился шотландский вислоухий кот по кличке И-Левел Винсент. Или просто Винсик. Просят за него ни много ни мало 10 миллионов рублей. А если хотите просто поглядеть на Винсента, то извольте платить 2 тысячи рублей. За что такая цена? Хозяйка уверяет: кот волшебный, и, как джинн из сказки, может исполнить три любых желания.

— Действует это только в кругу семьи. Я открыла у него эту способность совершенно случайно, — рассказала Елена. — Мне нужна была квартира, и я как-то по приколу сказала Винсенту: «Исполни мое желание!». И буквально на следующий день поняла, что все сбудется. Вы сразу чувствуете, что события начинают складываться так, как нужно. И через месяц квартира уже была у меня.

От отца Винсенту досталась голубовато-серая шерстка, а от матери - волшебный дар. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сибирячка не поделилась, как именно ей досталось новое жилье — подарили его, или удалось купить самой. Главное, что после обращения к коту деньги сразу поплыли рекой. Так Елена смогла купить еще одну квартиру, а потом машину. Оказалось, что магический дар Винсенту перешел по наследству.

— У него мама, Октавианте Лолита, была как настоящая ведьма, такая черная-черная, как уголь, тоже вислоухая. А папа — Рочестер — здоровый голубой кот, но с прямыми ушками. Винсик родился в питомнике, а купили мы его в 2011 году, когда ему было два месяца. С тех пор девять лет живет у нас, — рассказала Елена.

Кот исполняет только прихоти своих хозяев - на остальных его магия не работает. Фото: предоставлено героиней публикации.

Но почему хозяйка решила вдруг продать любимца-волшебника? Женщина хочет, чтобы Винсент осчастливил новых владельцев. Ведь на знакомых и друзьях его магия не работает. А желания всех членов ее семьи он уже исполнил.

— Я бы иначе его и не продавала. Мы пробовали четвертое желание загадать — не получается, — объясняет Елена. — Но раз у Винсента такая миссия, пусть он переходит к следующему хозяину и дальше ее исполняет, здорово же.

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