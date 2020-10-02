«Не спрашивайте, где взял!»: сибиряк продает слоненка за 99 тысяч рублей

Слоненок питается корой деревьев и фруктами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каких только животных не продают в соцсетях: хочешь — кошки, хочешь — собаки, крысы или кролики. Но на днях на «Авито» появилось совсем экзотическое объявление: новосибирец продает слона. Откуда он взялся в Сибири — в материале КП-Новосибирск.

Объявление о продаже Джони появилось на сайте неделю назад, и уже набрало больше 5 тысяч просмотров.

— Не спрашивайте, где я взял слона! Подарили отцу, но содержать такое животное проблематично. Живет у нас несколько месяцев. Зовут Джони. Говорят, что он родился в России, — рассказывает в объявлении о своем питомце сибиряк.

По словам хозяина Джони, в зоопарк питомца отдавать не хотят и просят за него 99 тысяч рублей. Слоненок в основном питается листьями, ветками, корой, корнями разных деревьев, травой и фруктами.

КП-Новосибирск попыталась связаться с хозяином слоненка, чтобы выяснить, чем плох зверинец, где слону обеспечат нужный уход, если дома его содержать никак не получается.

— С журналистами пока не общаюсь. Дайте нам несколько дней разобраться с ситуацией, — ответил КП-Новосибирск мужчина.

Белки-летяги предпочитают бодрствовать ночью. Фото: личный архив.

КСТАТИ

«ЕДЯТ ЧЕРВЕЙ И МЕД»

Слон — не единственная экзотика, которой могут похвастаться сибиряки. Недавно жительница Новосибирска Алла продавала детеныша белки-летяги за 10 тысяч рублей.

— Маму и папу бельчат я купила также на сайте. Давно слышала о них и решила приобрести. У меня они живут уже пять лет. Недавно у них случилось пополнение, и я решила продать малышей, — поделилась с КП-Новосибирск Алла, хозяйка белок.

По словам сибирячки, эти животные не подойдут тем, кто привык засыпать в тишине. Белки-летяги предпочитают вести ночной образ жизни, а спят днем. Еще они очень ручные и любят ласку.

— Мы кормим их мучным червяком или зофобасом, можно давать курицу или индейку. Также они любят полакомиться медом, фруктами и овощами, — перечисляет женщина.

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