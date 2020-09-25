Что стало с девочкой, которую выкинули после рождения в мусоропровод

Арина надеется, что ее поиски не будут напрасными. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Жизнь Арины Забара началась непросто. 28 января у подъезда многоэтажки по улице Авиастроителей мужчина заметил что-то необычное, услышал, как кто-то пищит в баке, думал котенок, а оказался ребенок. На улице стоял мороз, малышка была завернута в целлофан…

Тогда в 1996 году о ребенке рассказали многие местные газеты, вышла программа на местном телеканале. Девочку передали сначала в больницу, потом ее взяла под опеку многодетная приемная семья. В документах из больницы девочку звали Карелия Зеркалова, так медики нарекли ребенка в честь ведущей одной из ТВ-передач. Но, когда девочка выросла, она сменила имя и стала Ариной Мордовиной. Мордовина — это фамилия приемных родителей.

В свидетельстве о рождении странная фамилия - Зеркаловы. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

— О том, как я появилась на свет, мне рассказала моя мама (приемная — прим. ред.), мне было тогда 12 лет. Я сама попросила, была твердой. У меня был шок, я на некоторое время закрылась в себе, начала боятся, что у меня гены плохие… Но время все сглаживает, — рассказала КП-Новосибирск Арина.

Девочка выросла в неродной семье, но она очень любит своих приемных родителей, благодарит за воспитание, за подаренную любовь и заботу. В школьные годы Арина увлекалась танцами, сейчас ее мечта — открыть свою танцевальную студию.

Девочка попала в большую приемную семьи. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Своя семья у нее тоже есть — муж и сын, по мужу у Арины фамилия — Забара. Может быть, уже своя семья натолкнула ее на мысль найти своих биологических родителей. Одна неудачная попытка уже случилась, на девушку вышли предполагаемые родственники брат и сестра через первое имя девочки — Карелия Зеркалова. Девушка и парень считали, что в их семье могла случится подобная нехорошая история. Повзрослев, нашли телесюжет про выброшенного ребенка и начали поиски. Но тест ДНК — не дал положительного результата. Видимо, в те годы подобных случаев было немало.

Арина же продолжает поиски, она открыто говорит, что хотела бы увидеть родную маму, вполне возможно, что она простит ее. Девушка надеется, что родители ее любили, а то что ее выбросили — стечение обстоятельств.

Арина очень долго хотела найти родителей. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

— Я думаю о родителях, мне хочется увидеть их. Найти. Может, помочь… Если нужна помощь, я не отвернусь. Я никогда не держала зла. Возможно, ситуация была такая, что иначе поступить было нельзя… — говорит Арина с надеждой в голосе.

Уважаемые читатели, если вы знаете, что случилось в доме по улице Авиастроителей д. 2/2 (предположительно 9 подъезд) в Новосибирске 28 января 1996 года, сообщите об этом в редакцию по тел.: +7 (923) 145-11-03.

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