Спустя пять лет сибиряк признался в убийстве жены и назвал неожиданную причину

Екатерина запрещала супругу видеться с дочкой. Фото: социальные сети

В Советском районном суде рассматривают дело об убийстве 42-летней Екатерины*. Пять лет назад с ней расправился бывший муж Петр* на берегу Обского водохранилища, а после избавился от тела — привязал камень к шее и утопил. Но спустя пять лет сам явился в участок и написал явку с повинной. Подробности страшной истории узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

РАЗВЕЛИСЬ И ДЕЛИЛИ ДОЧКУ

Петр и Екатерина поженились в 2000 году. Он работал скотником-сварщиком, а она сидела дома и воспитывала сына от первого брака. Спустя 9 лет совместной жизни у пары появилась на свет маленькая дочка Маша*, которая была долгожданным ребенком в семье.

— После рождения ребенка у пары начались конфликты. Петр любил выпить, а Екатерина запрещала ему алкоголь. В итоге супруги подали заявление на развод. Начали делить имущество и маленькую Машу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Место жительства дочки Катя и Петя решили определить самостоятельно, без суда. Сибирячка настаивала, чтобы девочка осталась с ней, а вот мужчина был против. Все разговоры о ребенке неизменно заканчивались скандалами, к единому решению прийти они не могли.

Вот и в октябре 2015 года Петр позвал экс-супругу на дружескую прогулку — подышать воздухом и поговорить о дочке. Катя согласилась, но она и предположить не могла, что этот вечер станет для нее роковым.

ЗАПОДОЗРИЛ В ИЗМЕНЕ И УБИЛ

— Находились они на набережной Обского водохранилища в Советском районе. Во время прогулки между бывшими супругами возник конфликт из-за того, что Екатерина не дает мужчине видеться с ребенком. Еще мужчина заподозрил женщину в измене, начался новый скандал, — сообщает Игорь Минтенко, помощник прокурора Советского района.

Со злости Петр влепил Кате пощечину, но не рассчитал силы. Женщина упала навзничь и сильно ударилась головой о камни на берегу. Спасать сибирячку мужчина не собирался. По версии следствия, он ударил ее еще раз, но только теперь по голове. А потом стоял и смотрел, как его экс-супруга умирает.

Осознав, что женщина уже не дышит, сибиряк понял, что натворил, и решил избавиться от тела.

— Первое, что пришло ему в голову, — разыграть сценку с купанием. Он разделся сам, раздел бывшую супругу и привязал к ее телу камень с помощью своих шнурков и ремня. Потом взял уже мертвую женщину на руки, зашел поглубже в воду и бросил ее там, — продолжает источник в правоохранительных органах.

Домой тем вечером Катя не вернулась. Первыми забеспокоились мама и сестра погибшей. Они обратились в полицию, написали заявление, но поиски не дали никаких результатов. Тело женщины, кстати, до сих пор не найдено, а маленькая Маша по-прежнему спрашивает бабушку: «А когда придет мама?»

Дело удалось раскрыть только спустя пять лет. Петр признался, что все эти годы мучился. Да и с ребенком ему даже после смерти Кати видеться так и не давали. В итоге Петр сам пришел в местный отдел полиции, чтобы сознаться и покаяться в содеянном.

— Петру предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы, — говорит помощник прокурора.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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