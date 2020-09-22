Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 сентября 2020 года: зараза сгубила 420 сибиряков

Врачи вновь фиксируют увеличение заболеваемости. Фото: минздрав НСО.

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 сентября 2020 года.За минувшие сутки врачи обнаружили 61 новый случай COVID-19 в регионе, это говорит о небольшом приросте заболевших. Всего в регионе с начала вспышки заболевания заразились 12587 человек, в том числе 743 ребенка. Новосибирская область занимает 21е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Последние данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

РОСТ ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области пациенты продолжают выздоравливать, из больниц выписывают больше людей. За минувшие сутки выздоровели 8 пациентов - они победили коронавирус. По данным оперативного штаба всего в Новосибирской области 11 445 человек излечились от COVID-19.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Трое новосибирцев стали жертвами коронавируса за прошедшие сутки. По информации оперативного штаба, умерли двое мужчин 58 лет и 63 лет, а также 72 летняя женщина. Общее число смертей выросло до 420 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 61 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Открыты с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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