Заболели трое детей: за сутки коронавирусом в Новосибирске заразился 61 человек

Выздоровевших на сегодня стало больше. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 22 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 61 заболевшем коронавирусом за сутки. Тем временем выписали из больниц больше — 78 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 12 587 сибиряков, из них — 743 ребенка. 11 445 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 420 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 36 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 22 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 268 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 461 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 490 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 273 жителя региона, для 41 908 человек меднаблюдение закончено.

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