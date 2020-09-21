«Работаю много, но эта работа не оплачивается»: в Новосибирске депутат попросила скинуться ей на подарок за 100 тысяч рублей

Наталья Пинус не ожидала, что ее публикация вызовет много обсуждений. Фото: www.facebook.com/natalia.pinus

Неоднозначный пост депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус опубликовала в свой день рождения в «Фейсбуке». Политик попросила скинуться ей на подарок за 100 тысяч рублей — печь для обжига керамики.

— Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете, — написала депутат.

Реакция комментаторов не заставила себя ждать.

— Наглость какая!

— Позорище — выпрашивать деньги на свои игрушки! Просто стыдно мне за такого депутата, — возмутились сибиряки.

Наталья Пинус находится в отпуске и не факт, что прочитала все то, что ей понаписал электорат. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с женщиной, мы попросили объяснить, почему она решила попросить себе такой подарок.

— Обжигом я занимаюсь с детства. Я активно и с удовольствием посещала студию керамики, будучи ребенком и подростком. В студию меня отвел папа. Около полутора лет назад я вернулась к своему увлечению. Я получаю радость от работы с глиной. Кроме того, это своеобразная терапия, позволяющая переплавить тревоги и волнения в творческий процесс, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Пинус. — Изготовление керамических изделий подразумевает несколько циклов. В зависимости от техники циклы могут быть разные. Но неизменно присутствует высокотемпературный обжиг. Это делает изделие прочным. Без муфельной печи — никак! Вот и попросила.

— Как вариант — можно договориться с мастерскими…

— В последнее время я пристраивала свои изделия в разные мастерские на обжиг. Конечно, тоже платно. Но иногда были задержки с обжигом — две-три недели и даже больше. Жила бы так и дальше, но подошел день рождения… Вообще, я очень спокойно отношусь к этому дню и особым праздником не считаю. И давно не отмечаю специально, а только с родными. Я решила написать своим друзьям на личной странице о моей мечте, которую сама я, если бы и решила осуществить, то очень нескоро.

— А вашего супруга вы не думали попросить о таком подарке (супруг Натальи в прошлом году задекларировал доход более 12 миллионов рублей. — Прим. ред.)?

— Он и так обеспечивает нашу семью, у нас трое детей. С подобными излишествами, которые касаются меня, я к нему не обращаюсь!

Кстати, друзья просьбу Натальи Пинус выполнили: они собрали нужную сумму, так что печь у депутата скоро появится.

— Я считаю, важно, чтобы у людей были мечты. Такие, которые сам он не может реализовать с легкостью. И считаю важным, чтобы мечты сбывались. Если при этом друзья помогают в реализации — это замечательно, — говорит народный избранник, не понимая нападок в свой адрес.

Ответила Наталья Пинус и хейтерам, которые отметились в комментариях:

— Я не ожидала, что моя публикация вызовет такое активное обсуждение. В основном в комментариях к публикации — поздравления. Многие рады возможности помочь мне в реализации мечты. Но встретились и агрессивные комментарии. Например, люди полагают, что у муниципальных депутатов огромные зарплаты. Но зарплат нет. Совсем. Только 10% депутатов (председатель Совета депутатов города Новосибирска и его заместители) получают зарплаты. Остальные работают на общественных началах, без оплаты за работу. Я среди таких депутатов: работаю много, но эта работа не оплачивается. Видимо, дополнительное внимание к моей странице вызвано тем, что недавно я участвовала в выборах и победила с одним из самых высоких результатов в Новосибирске.

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