«Наглость какая!»: депутат попросила скинуться на подарок к ее дню рождения

Наталья Пинус мечтатет о печи. Фото: www.facebook.com/natalia.pinus

Неоднозначный пост в свой день рождения опубликовала Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска. Она попросила скинуться ей на подарок к празднику:

- У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада, - написала наталья Пинус. - Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель. Стоит печь около 100 тысяч рублей. Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете.

Пост вызвал противоречивую реакцию у подписчиков:

- Кто-то думает, что это шутка, кто-то - что твой аккаунт взломали. Есть предположение, что ты планируешь подарить потом печь дому творчества какому-нибудь, - пишут одни.

- Наглость какая! Позорище - выпрашивать деньги на свои игрушки! Просто стыдно мне за такого депутата, - негодуют другие комментаторы.

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