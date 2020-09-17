Какие смыслы заложены в одежду священника

Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы понимаем, зачем оперирующему врачу белый халат, перчатки и маска; для чего пожарному специальный костюм и шлем; как помогает военному камуфляжная экипировка и так далее. Форма явно помогает человеку лучше выполнять свои обязанности. Но вот перед нами священник. Он в рясе. Она неудобная, сковывает движения. Так зачем она нужна? А дело в том, что форма определяет поведение человека. Например, тот же солдат в гражданской одежде может вести себя просто и раскованно. Но в форме он уже собран и бдителен, потому что форму он опозорить не может. То же и со священником. В своих одеяниях он несет свою службу. Да, такая одежда не располагает к активным действиям, но этого и не требуется. Напротив, она предостерегает от излишней суеты. И в таких одеяниях священник настраивается на свой Божий труд.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»