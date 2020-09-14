Как подавать милостыню

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим». Это о ней, о милостыне. Как и для чего ее подавать, современный человек решает, конечно, сам. Так, как представляет себе правильным и нужным. Зачастую при этом забывает самую ее суть. Милостыня же есть проявление любви. И тут уместно вспомнить апостола Иакова: «Суд бо без милости к несотворшему милость». То есть, делая добро, милость для других, можешь рассчитывать и на Божью милость. Подавайте милостыню. Это шаг к Царствию Небесному. Шаг этот, на первый взгляд, простой: подавай тому, кто просит. Бабушке у храма, нищему на вокзале, даже откровенному пьянице, если он вежлив, дать милостыню легко. Но как быть, когда сердце говорит: «Помоги нуждающемуся человеку»? Но сам он никогда такой помощи не попросит. Милостыня, поданная как нищему, его оскорбит. Тут нужно потрудиться, приложить усилие и подумать, как помочь человеку. И такая милость сделает и самого дающего чуточку лучше.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»