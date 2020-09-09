Николай Мамулат: «Открытие центра «Мой бизнес» - важный момент, особенно для тех, кто находится на старте предпринимательской деятельности»

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В Новосибирске прошло открытие центра «Мой бизнес» по адресу: улица Сибревкома, 9. Именно здесь, обращаясь лишь в одно окно, начинающие предприниматели смогут пройти необходимые процедуры и получить все консультации.

Необходимо отметить, что реализация проекта осуществлялась правительством Новосибирской области во взаимодействии с деловыми объединениями и уполномоченным по защите прав предпринимателей. В структуру центра «Мой бизнес» вошли пять подразделений: центр поддержки предпринимательства НСО, региональная микрокредитная организация, региональный гарантийный фонд, центр инноваций в социальной сфере, центр поддержки экспорта Новосибирской области. Также на площадке открыта общественная приемная бизнес-омбудсмена, в рамках которой будет организован прием жалоб предпринимателей, предоставление консультационной, информационной, правовой помощи бизнесу.

Создание центра предусмотрено региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках федерального нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлено на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризацию предпринимательства.

В день открытия, 9 сентября, бизнес-омбудсмен Николай Мамулат поздравил центр и будущих предпринимателей.

- Открытие центра «Мой бизнес» - важный момент, особенно для тех, кто находится на старте предпринимательской деятельности. Не всегда хватает информации для того, чтобы эффективно пользоваться всеми имеющимися госпрограммами и финансовыми инструментами. Центр предназначен для того, чтобы сюда зашел обычный человек, а вышел уже предприниматель. Так поставлена работа - в одном месте собраны все структуры, они оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству.