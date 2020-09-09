Огромный тропический попугай Арчи попал в реанимацию после пятидневного путешествия по Сибири

Арчи устроил переполох во всем Новосибирске, когда сбежал из дома. Фото: "Бюро Находок Новосибирска"

Хозяйка сине-желтого блудного попугая Арчи навещает питомца в Новосибирском зоопарке, она с нетерпением ждет его возвращения домой.

Экзотическая птичка, устав от квартирных будней в золотой клетке, решила посмотреть на красоту окружающего мира самостоятельно. До Таити, к счастью, Арчи не долетел, но зато сумел переполошить весь мегаполис. Побег состоялся в пятницу, в этот день, как оказалось, не только офисным сотрудникам хочется вырваться из душных кабинетов на свободу и гульнуть как следует. Арчи воспользовался удачным моментом и упорхнул из отчего дома на улице Кедровой.

— Мы стали заходить домой после прогулки, я наклонилась — он сидел у меня на плече и стукнулся головой об висящий на двери поводок, после чего взлетел. Никогда так высоко не улетал, я и не думала, что у него получится, что он может сбежать, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка Арчи Людмила.

Женщина очень привязана к своему пернатому любимцу. Арчи уже пять лет является членом сибирской семьи. В квартире у него даже есть отдельная комната. О пропаже ценного и дорогого ары сразу были оповещены все соседи, охранники жилого комплекса, дворники, друзья семьи и СМИ. «КП-Новосибирск» в том числе публиковала «ориентировку» на беглого попугая.

Арчи все никак не хотел спускаться с дерева. Фото: предоставлено героиней публикации

— Соседи рассказали, что когда он улетел, то попал в волейбольную сетку. В него начали кидать мячиком, и это его спугнуло. Его пугает любой шорох и звук. Я и к волонтерам обращалась, но с высоты березы его только вертолетом можно заметить. Я и сама выскакивала из дома каждые пять минут, как услышу звуки, думаю, может, Арчи прилетел и кричит, — говорила Людмила.

К поискам действительно присоединились профессиональные волонтеры из Центра реабилитации диких животных. Ребята заметили Арчи в лесу рядом с жилым комплексом, но в руки свободолюбивый питомец никак не давался.

— Мы поехали с тремя девушками-волонтерами, взяли с собой лакомства, сачки и прочие приспособления. Так как хозяйкой попугая была женщина, мы понимали, что откликаться беглец будет только на женский голос. И он отзывался только одной из наших девушек, но спускаться с веток не хотел, — рассказала КП-Новосибирск координатор ЦРДЖ Алиса Богомолова. — Особенность сине-желтого ара в том, что он летает и сидит очень высоко, добраться до него невозможно, только если взять огромную лестницу. Его легко спугнуть, он не тянется ни к каким лакомствам.

Все эти дни блудный Арчи самостоятельно где-то добывал себе еду и прыгал по веткам. Но Людмила и реабилитологи очень переживали, что экзотический путешественник замерзнет насмерть при низких ночных температурах. В Сибири уже заморозки.

На протяжении пяти дней очевидцы то и дело сообщали, что видели пестрого беглеца в разных местах на улице Кедровой и по соседству. Но Арчи никак не давался в руки ни прохожим, ни волонтерам. Людмила была уже в отчаянье.

Неизвестно, сколько бы еще любитель приключений будоражил весь город, если бы его не подвело здоровье. Птичка все-таки домашняя, привыкшая к комфорту и обедам по расписанию, а на свободе хоть и весело, но холодно и голодно.

попугая нашли, теперь он на реабилитации. Фото: предоставлено героиней публикации

Хорошие новости пришли откуда не ждали – с ближайшей стройки. Похудевший и измотанный Арчи на 5-й день залетел туда — видимо прятался от дождя. И попался в руки рабочим, которые обалдели, когда на перекуре увидели огромную яркую, но дрожащую от холода птицу. Арчи в коробке увезли в Новосибирский зоопарк. Состояние дезертира, мягко говоря, тревожное.

— У попугая отрос клюв, завелись гельминты, состояние здоровья оставляет желать лучшего. Неизвестно, что с ним будет дальше, пока находится под наблюдением специалистов, — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Специалисты считают, что птичку необходимо подлечить, прежде чем возвращать его законной владелице. Людмила уже навещала своего питомца и ждет с нетерпением возвращения Арчи домой.

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