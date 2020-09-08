«Мерзнет, а в руки не дается»: в Новосибирске попугай стукнулся головой о косяк и сбежал из дома в лес

Попугая увидели местные жители высоко на дереве, но потом он улетел. Фото: "Бюро Находок Новосибирск"

В Новосибирске на улице Кедровой пропал 12-летний ара по кличке Арчи. Как рассказала КП-Новосибирск хозяйка птицы, попугай упорхнул у нее с плеча, когда она возвращалась с ним с прогулки.

— Он стукнулся головой о дверь и улетел. Это в пятницу было. Его виде возле нашего ЖК, писали в чате дома. Мужчина, который сам держит попугаев, захотел его найти взамен на то, чтобы я отдала ему Арчи, и я согласилась. Мы и к волонтерам обращались, но его поймать нереально. Поэтому уже прекратили поиски, при такой погоде он не выживет. Никто о нем больше не сообщает, — рассказала Людмила.

арчи до сих пор не зочет возвращаться к хозяйке и прекрасно себя чувствует в лесу. Фото: предоставлено Людмилой.

Оказалось, что Арчи улетел в ближайший лес. Нашли его там волонтеры из центра реабилитации диких животных. Спускаться к людям он никак не хочет, да и чувствует себя превосходно.

— Особенность сине-желтого ара в том, что он летает и сидит очень высоко, добраться до него невозможно, только если лестницу с многоэтажный дом взять. Его легко спугнуть, он не тянется ни к каким лакомствам. Где-то находит себе еду, и не похоже, чтобы он замерз. Ара вполне переживает температуру +8-10 градусов, но заморозки могут быть критичны, не голодает. Так до сих пор летает из леса на Кедровую и обратно, качается на ветках, а к нам не спускается, — рассказала КП-Новосибирск Алиса Богомолова

Волонтеры переживают, что Арчи может подстрелить браконьер и дорого продать. Но пока они терпеливо ждут, что он все-таки проголодается и спустится.

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