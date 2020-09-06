«До лотка и миски шла ползком»: новосибирские хирурги сделали протезы кошке, отморозившей лапки

Василисе вживили протез в задние лапки, которые не удалось спасти. Фото: стоп-кадр.

Кошке Василисе из Тобольска сделали в Новосибирске уникальную операцию — ей вживили протез вместо задних лапок. До этого она долго мучилась: зимой несколько дней провела на улице и так продрогла, что отморозила себе все лапки, так что их пришлось ампутировать.

— Кошку подобрали волонтеры и начали лечить. Ампутацию ей делали в клинике Тобольска, но если на передних удалось сохранить часть пальцев и подушечек, то задние отсекли до уровня пяточек. После этого она была в очень тяжелом состоянии, — рассказал КП-Новосибирск хирург, ветеринар клиники «БЭСТ» Сергей Горшков.

Любой шаг для кошки был неудачей — она сразу заваливалась на бок. Фото: стоп-кадр.

Василисе было очень трудно ходить. Едва она вставала, как тут же падала. Задние лапы она волочила за собой, стирая их в кровь. До лотка, до миски с едой — только так, ползком. Да и образ жизни был в основном лежачий и унылый. Вскоре хозяева узнали про операцию вживления протеза в кость: ее делают только в Новосибирске. Но долго не могли дать Василисе новые ножки.

— Они приезжали с питомицей в Новосибирск на томографию, а потом из-за пандемии закрылись границы регионов. Мы в это время напечатали протезы на 3D-принтере и вставить ей протезы смогли только в июне. Кошечка еще несколько недель пожила в Новосибирске, все хорошо восстановилось, и ее отпустили домой, — рассказал Сергей Горшков.

Теперь Василиса может запрыгивать на диван. Фото: стоп-кадр

Прижились протезы даже лучше, чем ожидали врач. Ходит Василиса еще медленно и неуклюже, но может прыгать. Причем достаточно высоко: на диван и кровать.

— У кошки, по сути, нет пяток, приходится отталкиваться от пола голенью. Это очень необычно, но, тем не менее, это есть. Василиса уже играет и чувствует себя хорошо, — говорит хирург.

Новосибирские хирурги помогли не только кошке. Несколько месяцев назад они сделали протез чи-хуа-хуа из Санкт-Петербурга. Песик ходил с хозяином на охоту — лапку ему оторвали дикие звери.

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