Новый вокзал стал ближе к людям

Новое здание Убинского вокзала. Фото: Михаил Пермин.

18 августа новый вокзал на станции Убинская в Новосибирской области принял первых пассажиров. На торжественном открытии начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай отметил, что по просьбе жителей села здание вокзала было построено на другой стороне железной дороги, что наиболее соответствует потребностям пассажиров.

Убинцы знают, что благодарить за принятое решение нужно также и начальника станции Александра Дробидоненко. Путь к новому вокзалу был проделан немалый: от идеи до претворения ее в жизнь прошло 17 лет.

- Никогда в жизни не думал, что буду работать на железной дороге. Я сам из деревни Кожурла Убинского района. Там родился, учился, а после армии поехал работать в Убинку. Устроился шофером, женился, семью завел. А родственники жены трудились на железной дороге. И вот они стали меня звать к себе работать - как раз освободилось место помощника составителя. Сомневался, но в конце концов меня уговорили. Научился составлять вагоны в составы. Начальник станции Юрий Михайлович Сапрыкин сказал: «Хватит уже кататься вторым лицом, у тебя все нормально получается. Сдавай экзамен на составителя». Вот с 1984 по 1988 год и составлял вагоны, - рассказал Александр Дробидоненко.

Долгожданный вокзал открывают (слева направо) начальник станции Убинская Александр Дробидоненко, председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, губернатор НСО Андрей Травников. Фото: Михаил Пермин

После ему предложили стать дежурным по станции. Он вновь сомневался, но работа его не пугала, да и получалась хорошо. Попробовал себя в качестве бригадира пути, однако быстро понял, что его призвание -движенческая деятельность.

- В 2002 году освободилось место начальника станции. Назвали мою кандидатуру. Честно говоря, побаивался поначалу, не решался - все-таки предстояло принять руководство большим коллективом. Но товарищи развеяли мои сомнения, помогли справиться с волнением, оказали практическую помощь. Постепенно втянулся. Работа не сидячая - живая. Стало нравиться, - поделился Александр Дробидоненко.

А уже в 2003 году он решили все-таки узнать ситуацию насчет нового здания вокзала. Старое деревянное было построено еще в царской России, недавно ему исполнилось 120 лет. Оно много раз перестраивалось, переделывалось. Но все равно старое здание есть старое - вокзал уже попросту врос в землю, к тому же не являлся ни памятником архитектуры, ни каким-то другим важным объектом для горожан.

- Стали мы с тогдашним главой районной администрации Сергеем Ивановичем Селезневым пробивать новый вокзал. В 2010 году мне предложили стать депутатом районного совета. Даже не думал, что выберут. Но за меня проголосовало много людей. А раз выбрали, то надо работать - иначе я не могу. Дали наказы, составил программу. Приходилось после 6 часов вечера принимать избирателей. Хорошо, что в семье отнеслись с пониманием, поддержали. Помог статус депутата и в работе по новому вокзалу, - считает Александр Дробидоненко.

Всего с 2002 года было подготовлено три проекта нового Убинского вокзала. Первые два по разным причинам отклонялись, приходилось начинать все заново - встречаться, убеждать, договариваться с властями и чиновниками.

- Дело осложнялось, как мне кажется, тем, что строительство изначально планировалось долевым, то есть денег на вокзал не находилось. А когда ОАО «РЖД» взялось самостоятельно строить, все пошло гладко. Я уже был депутатом и предложил, чтобы новое здание было на стороне района. Автобусам и автомобилям удобно подъезжать и с улицы Озерной, и с улицы Ленина, и из центра. Там же можно и площадь привокзальную организовать - заасфальтировать, парк разбить на пустыре. Проект уже подготовлен Убинской администрацией. Мы плотно взаимодействуем с главой нашего района Олегом Федоровичем Канюком, - отметил начальник станции.

Разведка местности под новый вокзал была произведена в 2016 году. В конце 2018-го заложили фундамент.

- Здание получилось практически монолитным. Построено по последнему слову техники, стоит на мягком грунте - у нас тут болотистая местность. Так вот, когда пассажирские поезда проходят, в новом здании их даже не слышно - грунт и стены эффективно поглощают шум. Звукоизоляция отличная! Очень доволен новым зданием вокзала. У нас тут и учебный класс, и душевые для персонала на первом и втором этажах - не только административные помещения. Появились удобные раздевалки, столовая, о которой давно мечтали. То есть сами условия труда работников станции намного улучшились. Мы уже шутим, что теперь и с работы уходить не нужно: станция как дом родной, - с улыбкой описал новый вокзал Александр Дробидоненко.

Александр Дробидоненко: «Команду собрали. Вокзал построили. Продолжаем работать!». Фото из личного архива.

По его словам, на Убинской железнодорожники обновили и всю инфраструктуру. Раньше пост электрической централизации станции, табельная Барабинской дистанции пути, кабинеты специалистов производственного участка Барабинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, Новосибирского регионального центра связи, кассовая зона, вокзал - все это было в отдельных зданиях.

- Было очень неудобно, например, проходить по 200 метров из одного здания в другое, чтобы оказать практическую помощь дежурному по станции. Много времени тратилось попусту. Теперь же все служебно-технические помещения мы собрали под одной крышей. Работать стало намного проще, оперативные вопросы решаются быстрее, - называет преимущества работы в новом здании вокзала Александр Дробидоненко.

Также он очень гордится маршрутно-релейной сигнализацией: «пожалуй, лучшая на всей Западно-Сибирской магистрали». На страже безопасности процесса перевозок вместе с сотрудниками железной дороги теперь стоят и современные технологии. Эта система сама предостерегает дежурного по станции от возможных ошибок, подсказывает, что нужно сделать. При этом безопасность обеспечивается сразу двумя компьютерами. Даже если один выйдет из строя, оператор переключится на другой моментально, за несколько секунд.

- Ну вот, вокзал построен. Что теперь? Площадь привокзальную надо обустроить. Я продолжаю работать начальником станции, но со временем хотелось бы передать ее настоящему преемнику, не абы кому. Команду ведь свою собирал по крохам. Дежурных по станции было очень много. Дежурный - это такая профессия, с которой не каждый справится, тут нужно призвание. Полгода-год люди трудились - не выдерживали, уходили. Но сейчас сложился очень хороший коллектив, дружный. Мы все как одна семья. Девушки вот у нас работают - каждый день из Барабинска приезжают на электричке, встают в 5 часов утра. А попробуйте им другую работу предложить - ни в какую с нашей станции не уйдут. Вот и как я их сейчас оставлю? Столько воспитывал их, столько сил вложил. Продолжаем работать! - говорит о ближайших планах начальник станции Убинская Александр Дробидоненко.

СПРАВКА «КП»

Первое здание вокзала на станции Убинская было построено в 1900 году. В здании площадью 253 кв. м находились зал ожидания, касса, котельная, медпункт.

Общая площадь нового здания вокзала - 867,5 кв. м (почти в 3,5 раза больше площади старого вокзала).

Здесь размещены зал ожидания на 40 человек, билетные кассы, санитарные комнаты и служебно-технические помещения. Все зоны нового вокзала обустроены с учетом потребностей маломобильных пассажиров.