Силовики осматривают баню, в которой парился Навальный перед тем, как впасть в кому

Возле бани, где еще вчера отдыхал Навальный, работают силовики. Фото: Алена ЛЮБИМОВА/Иван ВИСЛОВ Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Сразу несколько силовых ведомств занимаются изучением последнего маршрута Алексея Навального, чтобы понять, что случилось, чем он отравился, из-за чего оказался в тяжелом состоянии в больнице.

КП-Новосибирск стало достоверно известно, что, прилетев в Томск, блогер поселился в четырехзвездочной гостинице «Xander» по ул. Крылова. Там политик пробыл до пяти часов вечера, а затем к нему присоединился известный в местных кругах томский адвокат Антон Т.. Именно он, кстати, защищал в суде экс-мэра Томска Николая Николайчука. Адвокат информацию о дружбе с Навальным особо не афиширует.

— Если вы по поводу Алексея хотите спросить, то я не комментирую. Звоните его пресс-секретарю, — сухо сказал юрист в трубку журналисту КП-Новосибирск.

По данным силовиков, вместе с адвокатом Алексей направился в магазин «Виноград» рядом с гостиницей.

— Мужчины приобрели несколько бутылок дорого крепкого алкоголя, — сообщил КП-Новосибирск источник в силовых структурах Томского региона. — Затем они отправились в село Кафтанчиково. Там искупались в речке, согрелись изнутри спиртным.

Село, в которое приехал Алексей Навальный 20 августа. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Сибирская погода, видимо, слегка заморозила оппозиционера и его друга. Поэтому дальше мужчины отправились в баню. Место, где можно спокойно попариться нашлось быстро. Адвокат договорился с бывшим полицейским на гостеприимный жест: тот пустил к себе в баньку. Кстати, коп был судим за взятку. Кто-то говорит, что в парной нашлось место и для деревенского самогона, но версия эта пока не подтверждается, вроде все напитки были из магазина.

Река в селе Кафтанчиково. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

После парной, уже поздно ночью, Алексей Навальный вернулся в свою гостиницу.

— Уже в отеле оппозиционер выпил еще несколько алкогольных коктейлей и лег спать. До вылета оставалось несколько часов, — добавил источник.

Сейчас правоохранители осматривают баню в Кафтанчиково, где парился блогер с адвокатом, опрашивают возможных свидетелей. Может там они найдут зацепку, из-за чего именно впал в кому оппозиционер?

Баня окружена силовиками. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

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