Был пузанчиком - стал зайчиком: сибиряк похудел на 33 килограмма назло девушке, которая ему изменила

Вячеслав смог похудеть за полгода. Фото: личный архив.

Вячеслав Кузнецов — парень с сибирским характером. Если уж берется за дело, то отступать не в его правилах. Поэтому, решив похудеть, жалеть себя не стал. О том, как у него получилось сбросить треть собственного веса, сибиряк рассказал КП-Новосибирск.

Так сибиряк выглядел до похудения. Фото: личный архив.

«НАБРАЛ КИЛОГРАММЫ ПОСЛЕ ТРАВМЫ»

Вячеслав с детства занимался спортом, так что никаких проблем с лишними килограммами у него не было. Но в 2009 году во время тренировки по футболу Вячеслав получил травму — повредил мениск.

— Несколько недель я был в гипсе, но потом снова начал тренироваться. Думал, что это все ерунда — скоро приду в норму, — поделился с КП-Новосибирск Вячеслав. — Но травма постоянно давала о себе знать, а в 2012 году я точно так же повредил другой мениск. Понял, что о спорте мне теперь придется забыть.

Раз держать себя в форме особой нужды уже не было, то парень пустился во все тяжкие.

— Стал часто пить пиво, хотя раньше почти не употреблял алкоголь. Еще и работа была сидячая — я таксовал, — вспоминает парень. — В итоге начал полнеть. Но особого значения этому не придавал: рядом была девушка, ее все устраивало.

Но, как оказалось, не все.

— Она изменила, в декабре 2018 года мы расстались, — признается парень. — У меня тогда была депрессия — расставание далось тяжело.

Спустя несколько дней после разрыва, накануне Нового года, Вячеслав приехал поздравлять сестру. Она показала новые весы, которые купила, и парень тоже решил взвеситься.

— Когда я встал на них, то испытал шок: я весил 141 килограмм! Минуты две вообще прийти в себя не мог — не верилось, что это мой вес, — описывает свои эмоции новосибирец. — Я потом на друзей ругался, почему они мне никогда не говорили, что я такой толстый!

Парню пришлось приучить себя завтракать. Фото: личный архив.

«ХОТИТЕ ЗАБЫТЬ НЕСЧАСТНУЮ ЛЮБОВЬ - ЗАЙМИТЕСЬ СОБОЙ»

После новогодних праздников парень решил взяться за себя.

— Я дал обещание брату и другу, что похудею: для меня это было важно психологически — мол, если не справлюсь, то это будет публичный провал. Меня это мотивировало, — говорит Вячеслав.

Парень решил действовать по всем фронтам: в первую очередь навел порядок в питании.

— Я раньше никогда не завтракал: вот совсем не хотелось. Поэтому вечером обычно наедался за весь день. Пришлось приучать себя есть по утрам, — объясняет Вячеслав. — Сладкое я в принципе не особо люблю, так что с этим проблем не было. А чтобы легче было ограничить себя в жирном, решил, что у меня будут послабления в мой день рождения и в майские праздники — в эти дни я позволял себя любую пищу.

Новосибирец очень сильно изменился. Фото: личный архив.

Пошел парень и в спортзал.

— Мне повезло, что у меня был маленький центр, народу по утрам там было совсем немного. Но чувствовал я себя неловко: все такие подтянутые, а я — размазня, — рассказывает Вячеслав. — Обычные тренировки из-за травмированных колен мне не подходили, друг помог составить более щадящие комплексы.

Результат того стоил: через полгода весы показали минус 33 килограмма.

— Наверное, история с девушкой все-таки повлияла на меня, иначе я бы не начал худеть. Так что всем, кто переживает сложный период, могу дать один совет: займитесь собой, — добавляет Вячеслав. Кстати, у самого парня невесты пока нет — говорит, что обжегся в предыдущих отношениях и пока осторожничает. Так что у девушек есть шанс!

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Сейчас сибирячка весит 67 килограммов, носит одежду на 16 размеров меньше и помогает другим девушкам быть красивыми (подробнее).

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