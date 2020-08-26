Из пацанки в рок-звезду: визажист превратила девушку-инвалида в настоящую красотку

Как вам такое преображение Оксаны? Фото: instagram.com/goar_avetisyan/

Бьюти-блогер и визажист Гоар Аветисян преобразила инвалидов из Новосибирска — Оксану и Орлана. Женщина за свой счет пригласила их в Москву. Ребятам удалось посмотреть столицу, пообщаться с Гоар и измениться до неузнаваемости. О трех счастливых днях в столице читайте в материале КП-Новосибирск.

Если вы еще не знаете, кто такая Гоар Аветисян, рассказываем. Это талантливый стилист, визажист, бьюти-блогер. Число ее подписчиков в «Инстаграме» уже перевалило за 9 миллионов. Вооружившись кистями и хайлайтерами, Гоар творит красоту на лицах людей. Один из ее проектов — «Преображение»: блогерша дарит бесплатный мейк тем, кто не может его себе позволить. Как правило, это люди с тяжелыми диагнозами и судьбой. Сибирякам Оксане и Орлану удалось испытать на себе магию стилиста.

— Гоар узнала историю Оксаны из социальных сетей и пригласила ее в Москву. Оксана согласилась, но попросила разрешения взять с собой друга детства Орлана. Гоар не отказала, — рассказала КП-Новосибирск менеджер бьюти-блогера Марина.

В Москву ребята вылетели вместе с волонтером Сергеем. Фото: Сергей ЗАЙКОВ

«Комсомолка» уже рассказывала историю Оксаны. Она инвалид с рождения. Мать отказалась от нее и оставила в Доме малютки. Совсем скоро девочка попала в приемную семью, а спустя 10 лет нашла свою родную маму и переехала жить из Тувы в Новосибирск.

— Я тоже попал в Дом малютки еще малышом. Мама была маляром, а отец — коммунистом, как мне сказали. И, мол, ему было стыдно, что я родился таким, поэтому от меня отказались. Я нашел их в 18 лет. Смог простить только мать. Отца — нет, — кратко говорит о себе друг девушки Орлан.

В Москву Оксана и Орлан прилетели 20 августа в сопровождении новосибирского волонтера Сергея Зайкина. Гоар встретила их в аэропорту с цветами и отвезла в один из самых роскошных отелей столицы — Radisson Hotel.

Прогулка по Красной площади. Фото: Сергей ЗАЙКОВ

— Это мой первый полет в жизни. Я под большим впечатлением! — немного смущаясь, говорит Оксана визажисту.

На следующий день Оксана и Орлан отправились гулять по Красной площади. А потом оказались в студии красоты Гоар, где их уже ждала армия из барберов, колористов и стилистов. В этом преображении было небольшое условие: сибиряки не могли смотреться в зеркало до конца процедур. И это, наверное, было самое сложное. Особенно для девушки.

Орлану изменили цвет волос. Фото: instagram.com/goar_avetisyan/

Посмотрев на Оксану, Орлан был поражен. Вдохновленный такими переменами, он тоже захотел новый имидж. Его по-модному подстригли и изменили цвет волос. Когда ребята увидели себя в зеркало, то не смогли вымолвить ни слова. Они себя попросту не узнали.

— Ты похожа на рок-звезду, — смотря на изменившуюся Оксану, отметила визажист.

В конце дня Гоар вместе с новосибирцами отправилась в круиз на теплоходе по ночной Москве. А на ужине блогер вручила Орлану и Оксане подарки — новенькие айфоны.

На память от Гоар сибиряки получили новые телефоны. Фото: Сергей ЗАЙКОВ

— Мне даже сказать нечего. Я в шоке, честно говоря, — подбирая нужные слова, пытается выразить свои эмоции Орлан.

В самый последний день пребывания в Москве ребята отправились в океанариум. Они первый раз в жизни увидели акул, скатов и других рыб. Судя по видео, которым поделилась стилист в соцсетях, можно сказать, что Оксана и Орлан были счастливы, как маленькие дети.

— Я хочу вас поблагодарить за возможность увидеть Москву. Вы нам все показали, спасибо большое, — без устали благодарит Гоар и ее команду Оксана. — Надеемся, что мы еще увидимся!

Счастливая парочка уже вернулась в Новосибирск. Они до сих пор под впечатлением от поездки. Думаем, что Оксана и Орлан еще долго будут показывать друзьям фотографии и видео из своего мини-путешествия и вспоминать его с теплотой в сердце.

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