Ученые пытаются разгадать тайну массового самоубийства птиц в Новосибирске: разбираем все версии

Поползни массово гибнут на улице Владимировской в Новосибирске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители дома № 21 на улице Владимировской в Новосибирске каждое лето находят под окнами мертвых поползней. Это маленькие серые птички, которые ползают по деревьям в поисках личинок и червяков (оттого и название — поползень). Этот год не стал исключением. Местные дворники привыкли, что жители каждый день просят убрать усопших пернатых, иначе дети начинают с ними играть, хоронят в песочнице.

— В этом году птицы стали умирать недели полторы назад. Вот вчера возле моего подъезда было две, около соседнего — четыре, — буднично рассказала КП-Новосибирск Светлана, жительница дома № 21.

Возле подъездов лежат по две - четыре птички. Фото: Анна ПАШАГИНА

Она к этой картине привыкла. А вот соцсети недавно шокировало видео с погибшими птахами. Прохожий заснял, как поползни лежат в рядок кверху лапками — штук 20. По словам парня, птицы были будто пьяные, еле двигались. А одна полуживая пташка попыталась укусить оператора за палец. Фильм ужасов да и только. Так что же губит несчастных пернатых? Мы со специалистами разобрали самые популярные версии.

Поползни прилетают во двор с речки. Фото: Анна ПАШАГИНА

Версия 1. Бьются о стены

Один из работников ТСЖ уверен, что в происходящем никакой мистики нет. Он был свидетелем одного из таких несчастных случаев.

— Да эти поползни сами об стену разбиваются. На моих глазах однажды такое произошло. Летел, летел и — бах! Упал, подрыгался и умер. Причем это стабильно происходит в начале августа. Как мне говорили, дом построили лет 15 назад, а птички всегда тут пролетали со стороны речки. И вдруг появилось препятствие, а они все привыкнуть не могут, — говорит Иван Молодан, инженер по обслуживанию здания ТСН «Транссиб». — Жалко их до боли. С другой стороны, это как-то нелогично, ведь птицы бьются об стены со всех сторон дома! Не только когда с речки летят...

По словам работника ТСЖ, дворники раньше убирали по 7 — 10 птиц. Похоже, в этом году смертность увеличилась.

Возле дома на Владимировской уже 5 год находят мертвых птиц. Фото: Анна ПАШАГИНА

Версия 2. Запутались в отражении

Орнитолог Алексей Яновский предполагает, что всему виной юный возраст птиц. Они еще молодые, неопытные, поэтому страдают топографическими расстройствами.

— Когда молодые поползни подрастают, им нужно улететь из родительского гнезда и начать жить в новом месте. Видимо, в этом году были благоприятные условия для их размножения, поэтому много молодых особей. Они неопытные и, возможно, повелись на отражения деревьев в окнах дома. А может, их атаковал какой-нибудь сокол. Поползни редко встречаются большими стаями, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Яновский.Орнитолог Алексей Яновский предполагает, что всему виной юный возраст птиц. Они еще молодые, неопытные, поэтому страдают топографическими расстройствами.

Однако окон в мегаполисе много, отражений — тоже. Тогда бездыханных птиц находили бы не только на Владимировской, где стоит обычный дом, но и в других местах.

Ученые пытаются разгадать тайну почему птицы умирают. Фото: Анна ПАШАГИНА

Версия 3. Виновата мобильная вышка

Другой вариант разгадки — близость мобильных вышек. Птица может реагировать на низкочастотные электромагнитные излучения.

— Птица из-за этого может потерять ориентацию в пространстве. Она не видит препятствия и преграды, — поделился предположением с КП-Новосибирск Юрий Шмидт, руководитель пресс-службы управления ветеринарией Новосибирской области.

Версия 4. Аномальная

Самые впечатлительные считают, что массовая гибель птиц — вообще предвестник апокалипсиса. В 2010 году дурной знак увидели в разных странах. Люди начали думать, не кара ли это небесная.

— Все оказалось намного проще — в Исландии в том году извергался вулкан. В воздух было выброшено большое количества вулканического пепла. Каким-то птицам он попал на крылья, а какие-то его попросту съели. В случае с домом на улице Владимировской я не вижу никаких аномалий. Скорее всего, это материал для орнитологического исследования, а для не нашего, — рассуждает Илья Путилкин, координатор группы «Космопоиск-Новосибирск», которая изучает все аномальное.

Бездыханных пернатых находят под окнами жилого дома. Фото: Анна ПАШАГИНА

Версия 5. Птиц отравила река

Недалеко от дома протекает река. Может быть, в ней и кроется разгадка? Например, в литературе описан случай массового самоубийства птиц в Калифорнии в 1961 году. Этот ужас стал темой для фильма Альфреда Хичкока «Птицы». Но в Калифорнийском кошмаре, оказалось, никакой мистики не было. Ученые пришли к выводу, что птиц погубило пищевое отравление. Они обнаружили в желудках пернатых аномально высокое количество домоевой кислоты — токсина, который выводит из строя нервную систему, приводит к нарушениям ориентации в пространстве. Получили птички его с морепродуктами, а воду, по одной версии, отравили пестициды с полей, по другой — канализационные стоки.

— Но поползни питаются жуками и червяками с деревьев, любят поклевать ягоду и зерно, речную рыбу не едят. Как бы они отравились? — не понимает Юрий Шмидт. И от этого гибель пернатых кажется еще более загадочной…

Уважаемые читатели, а на ваш взгляд, какая версия верна?

Осторожно! В видео содержится шокирующий контент.

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