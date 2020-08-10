«Их там штук пятьдесят»: сибиряк нашел кучу мертвых птиц во дворе жилого дома

Новосибирец нашел на улице в Железнодорожном районе несколько десятков мертвых птиц. Фото: Предоставлено героем материала

Новосибирец нашел на улице в Железнодорожном районе несколько десятков мертвых птиц. По словам мужчины, некоторые из них погибли не сразу, а еще какое-то время находились в тяжелом состоянии.

— Я сегодня просто совершенно случайно на эту жуткую картину наткнулся, их там было десятков пять. Снято все это было около домов № 21 по улице Владимировская и № 13 по улице Саратовская. Сколько здесь живу и хожу этим маршрутом в магазин, такого еще никогда не видел. Причем, не похоже, что их сбила машина или на то, что они были убиты кем-то… Я присмотрелся, и некоторые из них были еще живы. Но выглядели как «пьяные», еле двигались. Хотя одна из птиц попыталась укусить меня за палец. У тех, что лежали на земле, на голове еще была кровь, как будто бы они ударились, когда упали. При этом, когда я там же проходил уже чуть позже, заметил, что даже те птицы, которые были живы когда я снимал, тоже погибли, — рассказал КП-Новосибирск автор видео.

КП-Новосибирск связалась с орнитологом, чтобы разобраться в том, что произошло. Фото: Предоставлено героем материала

КП-Новосибирск связалась с орнитологом Алексеем Яновским, чтобы попробовать разобраться, что могло стать причиной массовой гибели пернатых.

— Это пташки вида под названием поползень. Обитают и выводят потомство в лесах, включая пригородные парки и лесные массивы вокруг Новосибирска, и во всей лесной и лесостепной зоне Евразии. Возможно, птицы погибли от столкновения с какой-нибудь зеркальной поверхностью. Облицовкой здания или просто окном в доме. К примеру, в Томске такая беда была в районе, где стоят в основном пятиэтажки. В окнах могли отражаться деревья, а молодые птицы по неопытности могли полететь в их сторону, попавшись на эту зеркальность. А поскольку их скорость в полете составляет примерно 40 километров в час, то смерть от удара практически неизбежна. В сезон послегнездовых кочевок в городах такое явление наблюдается ежегодно. Среди подбираемых знакомыми мне людьми для меня пташек почти 100 % были молодые птицы в возрасте 3 или 4 месяцев отроду. Надо сказать, и в Новосибирске подобное уже случалось. Около десяти лет назад много погибших поползней находили в районе улицы Советская, а теперь вот на Владимировской. Усугубляет ситуацию еще и яркое вечернее освещение, к которому птицы не привыкли, — пояснил Алексей Яновский.

Ролик, который снял сибиряк, появился и в соцсетях. В комментариях под постом люди высказали свои версии произошедшего. Некоторые предположили, что птиц могли отравить:

— Ну, в подвале бы они сами рядком явно бы не легли. Видимо, отраву рассыпали.

— Там голубей, бывает, что отстреливают.

— Может это у них от такой жары? — пишут подписчики паблика «Ревизорро Новосибирск».

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