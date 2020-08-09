«Ну включили музыку, какой тут криминал?»: стали известны подробности запретной ночной тусовки в центре Новосибирска

На улице было больше сотни человек. Фото: скриншот из видео "АСТ-54".

В Новосибирске возле Первомайского сквера молодежь устроила вечеринку. Полиция тут же отреагировала, приехала и разогнала тусовщиков. Организаторов забрали в отделение. Корреспондент КП-Новосибирск узнал, что за тусовка была в центре города и что грозит нарушителям.

Из-за самоизоляции сибиряки соскучились по шумным вечеринкам. Не так давно в силу вступили небольшие послабления — открыли летние веранды, торговые центры, пляжи. Однако, ночные клубы до сих пор закрыты для посещения, под запретом массовые мероприятия. А молодежи не терпится ярко провести лето.

В социальных сетях появился ролик, где видно, как толпа людей тусуется на проезжей части, слышна громкая музыка. Такой клуб под открытым небом. О соблюдении санитарных мер никакой речи не идет. На молодежи нет масок да и дистанция меньше, чем 1,5 метра друг от друга.

Толпа вышла на улицу. Фото: скриншот из видео.

Но свидетели отрицают наличие вечеринки в центре города. Говорят, что была всего одна машина и из нее играла громкая музыка.

— Мы с семьей приехали прогуляться по центру. Все было сначала относительно тихо-мирно, человек 10 стояло около машины. К ним стал подтягиваться другой народ. Кто-то вызвал сотрудников полиции. Они начали всех разгонять, потому что люди стояли на дороге и мешали движению. Не вижу в этом ничего криминального, главное, чтобы в будни такого не происходило, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего.

По словам сибиряков, тусовка длилась не больше часа. Они уверяют, что это был не спланированный сбор.

Полиция приехала и разогнала людей. Фото: скриншот из видео.

— За этот час около сотни людей там собралось. Полицейские приехали аж на трех машинах, — говорит девушка, которая проходила мимо.

Сотрудникам полиции удалось утихомирить любителей громкой музыки, а зачинщика забрали в отдел. ДПС-ники в свою очередь увели людей с дороги, чтобы не мешать движению автомобилей.

— Вчера в Новосибирске в месте, где располагается ряд открытых летних заведений, сотрудниками полиции был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан. Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции, — прокомментировали ночной перфоманс в пресс-службе ГУ МВД России Новосибирской области.

Теперь нарушителю тишины и сна сибиряков грозит административное нарушение. Ему предстоит выплатить штраф до пяти тысяч рублей.

Ранее, КП-Новосибирск писала, что в мае месяце сибиряки устроили дикую тусовку в центре города. Они приехали на машинах, открыли двери и включили громко музыку. Тогда народу собралось поменьше, около 50 человек.

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