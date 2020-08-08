«Говорят, он хотел спасти кота»: друзья 17-летнего сибиряка, погибшего в ДТП в Куйбышеве, рассказали о том, как это случилось

В Куйбышеве пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Фото: НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК, БАРАБИНСК\https://vk.com/yznai_vse_nsk

Небольшой пятачок на улице Трудовой в Куйбышеве — излюбленное место у молодежи. Там рядом есть супермаркет и маленький ларек, где круглосуточно продают хот-доги. Вот и в ночь на 8 августа там тоже собралась компания ребят, среди которых был 17-летний Андрей (имя парня изменено, так как он несовершеннолетний) и 19-летняя Софья. Но никто не ожидал, что вечер для друзей закончится смертельным ДТП…

— Около трех часов ночи 23-летний водитель автомобиля Toyota Celiсa ехал по улице Трудовой. У одного из домов он протаранил припаркованные там автомобиль Toyota Сamry и мотоцикл Racer. А после этого — сбил двух пешеходов, стоявших рядом, — такая информация появилась в официальной сводке МВД. Там же добавили, что водитель был пьян.

Водитель протаранил припаркованные там автомобиль Toyota Сamry и мотоцикл Racer. А после этого — сбил двух пешеходов. Фото: НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК, БАРАБИНСК\https://vk.com/yznai_vse_nsk

КП-Новосибирск удалось пообщаться с друзьями погибшего Андрея и Софьи. Они рассказали, что произошло этой ночью.

— Их там была компания из четырех или пяти человек. Они отвезли домой подругу, и по пути заехали на этот пятачок. Припарковались, стояли рядом с машиной, спокойно общались. Те, кто там был, рассказывали, что, в один момент, Андрей заметил, как котик пытается перебежать дорогу. И пошел его оттуда забирать — боялся, что тот попадет под колеса… На самом деле, это очень похоже на него, ведь Андрей всегда был добрым, веселым парнем, который искренне ценил своих друзей и родных. А в итоге, вышло вот как: выехала эта иномарка, влетела сначала в машину и мотоцикл, сбила Андрея и зацепила Софью. Остальные успели отскочить, — рассказала КП-Новосибирск знакомая ребят, попросив об анонимности.

Андрей погиб на месте — настолько серьезные были травмы. А Софья оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Софья оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Фото: соцсети\https://vk.com/s.slezhakova

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Парень был задержан, в отношении него сейчас решается вопрос об аресте.Полицейские, прибывшие на место аварии, установили, что виновник ДТП — водитель Toyota Celiсa — сел за руль нетрезвым. При этом машину он начал водить совсем недавно, всего год назад. О самом водителе известно немного. Знакомые сибиряка общаются с прессой неохотно. Говорят, что сам по себе, Сергей — парень неплохой, работящий, но недисциплинированный.

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