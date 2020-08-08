«Въехал в машину и сбил двух человек»: под Новосибирском пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Перебравший с алкоголем водитель «Тойоты» сбил парня и девушку. Фото: ГУ МВД по НСО

Сегодня, около трех часов ночи, в Куйбыше произошло смертельное ДТП. Перебравший с алкоголем водитель «Тойоты» сначала въехал в припаркованную машину и мотоцикл, а потом сбил двух людей, стоящих за ними.

— Ночью, 23-летний водитель автомобиля Toyota Celiсa ехал по улице Трудовой в городе Куйбышев и у одного из домов столкнулся с припаркованными там автомобилем Toyota Сamry и мотоциклом Racer. А после этого сбил двух пешеходов, стоящих за машинами, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. — Под колесами автомобиля погиб 17-летний парень, он скончался на месте от полученных травм. Пострадавшая 19-летняя девушка попала в больницу.

Полицейские установили, что, находившийся за рулем мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: ГУ МВД по НСО

Прибывшие на место аварии полицейские установили, что, находившийся за рулем мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его водительский стаж при этом — всего 1 год. Виновника ДТП доставили в отдел полиции, сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

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