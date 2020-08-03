«Пришлось прыгать прямо из окон»: семья новосибирцев спаслась при пожаре на алтайской турбазе

Пара из Новосибирска с девятилетним ребенком считает, что им повезло. На память об отдыхе на Алтае остались лишь ушибы, отравление угарным газом и бесконечный страх. Но главное — все живы. А могло быть иначе: ночной пожар чуть не погубил целую семью. По данным МЧС по Алтайскому краю, огонь вспыхнул из-за проблем с электропроводкой. Но как выяснилось после ЧП, на турбазе не было пожарной сигнализации и даже огнетушителей. Теперь выжившие требуют наказать владельца базы за пережитый ужас. Но в отеле считают, что могли пострадать от… кометы! В истории разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«СПАСИБО ТЕМ, КТО ЛОВИЛ НАС ВНИЗУ»

Супруги из Новосибирска в начале июля выбрали для отдыха базу «Горное солнце» на берегу реки Катуни, забронировали двухкомнатный номер на третьем, мансардном этаже. Радовались снятию ограничений карантинного режима как дети, поэтому, как только Алтай открыли, тут же выдвинулись в дорогу. 30 июля пара вместе с ребенком заселилась в свой номер. Муж, жена и девятилетний сын планировали насладиться природой, шашлыком и тишиной, но вместо этого им пришлось освоить курсы по выживанию.

— Это случилось в ночь на 1 августа. Мы легли спать около 23.00. А в час ночи я проснулась от сильного запаха гари. Мне было трудно дышать, я открыла балкон и заметила, что из нашего домика валит дым, внизу бегают люди. Первым делом бросилась спасать ребенка, — рассказала КП-Новосибирск Людмила.

Предполагаемой причиной пожара стали проблемы с электропроводкой. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Внизу очевидцы уже растянули какое-то одеяло и стали кричать жителям трехэтажного домика, чтобы те прыгали вниз. Первым из окна сиганул мальчик. У матери сердце едва не разорвалось от ужаса, когда сын сделал этот шаг.

Сама женщина слезла по доскам балкона на второй этаж и тоже спрыгнула. Затем глава семейства был вынужден довериться людям на земле и надежности импровизированного батута. Новосибирцы отделались ушибами, а вот соседям по этажу повезло меньше. Мужчина сбросил на одеяло дочку, следом поймали жену. А вот тещу одеяло не выдержало, и пожилая женщина рухнула на землю, сломала ребра. Сам мужчина тоже неудачно эвакуировался, впоследствии оказавшись в «Скорой» с переломами тазобедренных костей.

— Турбаза была забита гостями под завязку, проводка могла не выдержать — и заискрила. Одно могу сказать: нас спасло обоняние и подготовка сына. Детей в школе и летнем лагере учили поведению при пожаре, и сын все правильно сделал: не пустил дым в комнату и не впал в панику, а спокойно дожидался меня. Нас никто не будил, сигнализации не было. Спасибо огромное и людям, которые ловили нас внизу, — благодарит их через «Комсомолку» Людмила.

«ЗВУЧАЛИ ДАЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЧТО НА НАС МЕТЕОРИТ УПАЛ»

Постояльцы деревянного отеля жалуются — пожарные ехали долго. По ощущениям, часа полтора. И воды у них с собой было мало. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, с турбазы самостоятельно эвакуировались 25 человек. Причиной ЧП называют проблемы с электрооборудованием, но в отеле есть и другая версия — их подожгли.

— В ночь пожара над базой пролетали три кометы, звучали даже предположения, что на нас метеорит упал, — поделились с КП-Новосибирск в «Горном солнце».

Но эту версию всячески опровергают в МЧС: пожар начался снизу, а не с крыши. Да и жильцы не слышали, чтобы что-то падало на дом.

— В МЧС говорят о проблемах с проводкой, но это невозможно — наш коттедж 2018 года постройки, у нас есть все допуски и разрешения. Пожар начался возле второго номера. Я думаю, был непреднамеренный поджог. Еще одна версия — может, рабочие виноваты: за два дня до пожара проводили интернет и могли зацепить сверлом провод.

Туристы из Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов при пожаре потеряли личные вещи и документы.

Владельцы турбазы подсчитали убытки от пожара — около 10 миллионов рублей. Хозяйка турбазы заверила «КП», что вернула деньги за проживание почти всем гостям сгоревшего корпуса, а для попавших в больницу туристов наняла сиделок. Но многие постояльцы лишились личных вещей и документов, которые пока никто не возместил.

— Сейчас мы ходим по врачам, так как сын надышался дымом, и ищем юриста. Для нас это шок — мы несколько лет ездим на Алтай, выбираем разные турбазы, но теперь такие путешествия под вопросом. Для нас цена и отзывы турбазы были гарантами того, что подобное не случится, — призналась КП-Новосибирск Людмила. — Мы всегда старались избегать популярных курортов. Сейчас Алтай переполнен туристами через край. Это может быть опасно, за всем не уследишь.

КОММЕНТАРИЙ МЧС

«Заселяетесь на базу — вас должны проинструктировать!»

Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю посоветовали быть внимательнее при заселении на базы отдыха и рекомендовали туристам задавать правильные вопросы.

— При заселении сотрудники гостиницы или турбазы обязаны провести инструктаж постояльцев по пожарной безопасности. В процессе инструктажа стоит спросить про пожарную сигнализацию и запросить договор на ее обслуживание, проверить план эвакуации и попросить показать эвакуационные выходы, посмотреть наличие огнетушителей и даты последней проверки, — сообщили в региональном МЧС.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

За прыжок из окна - от 10 тысяч

Новосибирские юристы уверены — погорельцам можно взыскать и компенсацию за имущество и моральный вред, но сумма зависит от степени тяжести вреда здоровью. Если погорельцы при эвакуации из окна отделались ушибами — получат от 10 до 50 тысяч рублей.

— Предприниматель по закону отвечает за произошедшее и должен возместить моральный вред, в том числе за прыжок из окна. Что касается компенсации за сгоревшее имущество — его нужно оформлять на месте. Вместе с пожарными работают дознаватели, они обычно не требуют доказательств того, что у вас сгорел «айфон». Но если в пожаре сгорел миллион долларов — придется подтвердить, — сообщил юрист Константин Зиновьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/794128" frameborder="0"></iframe> Пожар на турбазе на Алтае заставил семью прыгать с окон.Видео предоставлено очевидцем ЛюдмилойНикита МАНЬКО

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