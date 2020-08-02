2020-08-02T12:56:07+03:00
Происшествия

Пожар на турбазе «Горное солнце»: семья новосибирцев с маленьким сыном выпрыгнула с третьего этажа

Другие постояльцы попали в больницу с тяжелыми травмами
Никита МАНЬКО
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Ночной пожар застал 25 туристов врасплох. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краюНочной пожар застал 25 туристов врасплох. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Пожар произошел на турбазе «Горное солнце» в ночь с 30 на 31 июля. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, деревянный корпус базы сгорел полностью, огонь уничтожил помещения и вещи на площади более 20 квадратных метров. Несколько человек были госпитализированы в больницу с переломами.

Всего из горящего здания самостоятельно эвакуировались 25 туристов. Чтобы попытаться спастись, постояльцы турбазы прыгали из окон во время пожара. Среди них была и семья из Новосибирска с девятилетним ребенком, это подтвердили в краевом МЧС.

— Двое граждан были госпитализированы в больницу с различными травмами. По предварительной версии, причиной пожара стали проблемы с электрооборудованием и проводкой. Проводится следствие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сама база «Горное солнце» расположена на Алтайском тракте возле берега реки Бия в Республике Горный Алтай. По информации с сайт турбазы, два коттеджа рассчитаны на 40 основных мест и 22 дополнительных места для проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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