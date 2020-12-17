«Повернули все так, что мне угрожают»: отец больного ребенка, напавший на врача из-за бахил, пожаловался на травлю

Никита Агапкин прячется от журналистов. Фото: скриншот из видео.

Житель Новосибирска сначала вызвал врача для ребенка с приступом, а потом пытался его задушить из-за отсутствия бахил. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря. Сейчас конфликте между семьей пациента и бригадой «неотложки» разбирается следственный комитет. Уже известно, что в квартиру дома на улице Петухова приехала сначала скорая, а потом полиция. Поводом для разногласий стало то, что врач-реаниматолог не стал надевать бахилы перед оказанием помощи 9-летнему мальчику, который терял сознание. С отцом ребенка произошел сначала словесный конфликт, а потом потасовка. В итоге медика самого увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами.

Сейчас отец 9-летнего мальчика заявил, что в адрес его семьи стали поступать угрозы.

— Я написал заявление в полицию, давайте дождемся официального решения, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск Никита Агапкин, закрывая дверь. — Перевернули все так, что мне теперь угрожают. И не только мне, а моим детям.

Мужчину оскорбляют в социальных сетях. Фото: личный архив героя.

В социальных сетях, а также в личные сообщения Никите после общественного резонанса, действительно, посыпались оскорбления и даже скрытые угрозы. Многие встали на защиту медика:

— Как же задолбали эти яжематеря и яжебати. В этот момент может умирал ребенок, которому действительно помощь нужна была. Сажать этих фанатов бахил, как потенциальных убийц, — пишут пользователи в интернете.

— Врачам надо защиту как полицейским. Напал — получи по полной.

— Новосибирцы, закидайте его бахилами, раз он их так уважает. Чтобы по ночам снились они ему. Чистюля.

Еще выяснилось, что Никита Агапкин является известным в городе шоуменом. Такая скандальная репутация уже повлияла на его резюме со стороны заказчиков праздничных мероприятий.

— Мы хотели позвать Никиту для ведения корпоратива, но теперь из-за этого случая стали сомневаться в его адекватности и ищем другого ведущего, — поделилась с КП-Новосибирск руководитель коммерческой компании Анастасия Мелехина.

В настоящее время проверку по факту нападения на медика проводит Следственный комитет.

— В ходе проверки будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, — обещает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В региональном минздраве после случившего также проанализировали действия врача и вынесли свой диагноз этому событию.

— Жалобы от пациентов и их родственников, что медики не разулись или не надели бахилы поступают регулярно. Врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы. В своей работе скорая медицинская помощь руководствуется санитарными правилами и нормами. Однозначно в правилах нет таких требований — надевать бахилы на входе в квартиру. Скорая помощь — это экстренная служба. Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет. Тем более, если на вызов приехала реанимационная бригада. В такой ситуации счет идет на минуты и даже секунды, — сообщили в региональном ведомстве.

Кто окажется прав, а кто виноват в этой истории — разберутся компетентные органы.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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