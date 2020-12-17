В конфликт из-за бахил между врачом и отцом больного мальчика вмешались следователи

Следователи начали проверку после нападения пациента на врача «скорой».

Следственный комитет Новосибирской области начал проводить проверку после того, как в Новосибирске на улице Петухова избили реаниматолога.

— Врач приехал с бригадой на вызов к 9-летнему ребенку. Однако отец мальчика не захотел пускать реаниматолога в квартиру за отказ надеть бахилы и избили врача. У медработника диагностированы ссадины и черепно-мозговая травма, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

После драки врач попал в больницу. Фото: личный архив.

Тем временем ситуацию прокомментировал областной минздрав.

— «Скорая помощь» руководствуется санитарными правилами и нормами. В правилах нет требований надевать бахилы на входе в квартиру. Это экстренная служба, времени разуваться просто нет. Тем более, если на вызов приехала реанимационная бригада, когда счет идет на минуты и секунды. К сожалению, сотрудники «скорой помощи» почти не защищены от агрессии, на них нападают каждый месяц, — пояснила главный врач станции скорой медицинской помощи в Новосибирске Ирина Большакова.

По словам медика, врач Семен Кудин, на которого напали, не получил ни одной жалобы за все 5 лет работы детским реаниматологом. Зато у него только за этот год были 3 официальные благодарности.

Напомним, «скорую» родители ребенка вызвали во втором часу ночи 16 декабря. Реанимационная бригада прибыла через 12 минут. Но родители мальчика начали препятствовать медикам: они боялись, что врачи наследят на ковре. После этого глава семьи замахнулся на реаниматолога и начал его душить. Обе стороны написали друг на друга заявления в полицию. В ГУ МВД проводят проверку.

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