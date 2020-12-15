«Кожу жгло, голова чесалась»: сибирячку заперли в салоне красоты, чтобы она рассчиталась за некачественный ботокс волос

Волосы до и после процедур. Как вам результат? Фото: личный архив героя.

Накануне Нового года сибирячка обвинила салон красоты в том, что они сожгли и испортили ей волосы. О красивой прическе теперь можно только мечтать, а исправить работу нерадивого мастера можно только в парикмахерской. Подробности скандальной истории — в материале КП-Новосибирск.

«ОНА ИХ БУДТО ТОПОРОМ РУБАНУЛА»

Алена* решила перед праздниками привести волосы в порядок — сделать модный ботокс (процедура для придания волосам блеска и объема. — Прим. ред.) и подстричь кончики. Выбор пал на салон, который находится рядом с домом.

— Я сначала сходила в солярий, потом спросила в том же салоне о процедурах. Мне сказали, что все сделают нормально, обойдется это в 1900 рублей. Я согласилась, — рассказала КП-Новосибирск Алена.

По словам девушки, мастер расчесала ей волосы, подстригла концы, вымыла голову. Все шло нормально, пока на волосы не нанесли ботокс.

— Он начал жечь кожу, голова начала чесаться. Этот состав смыли, начали сушить волосы… А я вижу, что результата нет. Да и концы подстригли так, будто топором рубанули, — говорит девушка.

ЗАЛОЖНИЦА КРАСОТЫ

Посмотревшись в зеркало, Алена испугалась и ахнула. Пошла к администратору и сказала, что платить за все это безобразие она не намерена. Волосы ей испортили! По словам Алены, администратор пошла в отказ. А чтобы клиентка не сбежала, закрыла дверь и не выпускала ее без оплаты. Да еще и тревожную кнопку нажала, чтобы охрана приехала.

— Деньги пришлось заплатить — я просто растерялась. Хорошо, что полицию вызвали, потому что я написала заявление. Сказали, что в течение 10 дней придет ответ, — объясняет недовольная клиентка.

«САМА ВИНОВАТА»

Чтобы предупредить других о некачественных услугах заведения, Алена оставила отзыв на Флампе — сервисе с перечнем заведений. Там же представители салона написали свою версию.

— Мастер с клиентом обсудили, что до процедуры «ботокс» часть сухих волос подрежут, чтобы не тратить состав на этот участок (а это уменьшение чека клиента), а уже после ботокса закончат стрижку. Но так как процедура не была проведена до конца из-за того, что клиент решил уйти, довести стрижку до конца не было возможности, — оправдались администраторы в социальных сетях.

Работники салона говорят, пытались найти контакт с недовольной клиенткой. Но Алена осталась непоколебимой и решила, что больше в кресло этого парикмахера не сядет. Будет ждать, когда волосы отрастут, чтобы привести их в порядок.

В Новосибирске это не первая ситуация, когда парикмахеры ведут себя непрофессионально. Недавно школьнику порезали голову, пока делали ему модную прическу. Прямо на проборе у ребенка осталось несколько больших царапин.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что делать разочарованному клиенту?

КП-Новосибирск обратилась за помощью к юристу Григорию Асташову. Он рассказал, как девушке следует поступить в данной ситуации:

— Пусть Алена зафиксирует, что ей оказали некачественную услугу — подойдут фото или видео, а также чек из салона. После этого следует подать на салон в суд за свои страдания. Девушка может требовать вернуть деньги за процедуру и возмещение морального ущерба. В дальнейшем суд определит размер компенсации.

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