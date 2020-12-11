«Она не стригла, а скальп снимала»: 12-летнему школьнику из Новосибирска порезали голову во время модной стрижки

Ребенка стригли машинкой. Фото: Мария ЛЕНЦ/личный архив героя.

Новосибирск взбудоражил отзыв об одной из парикмахерских.

— Вот так сегодня подстригли моего ребенка. Больше не придем никогда к вашим мастерам, — написала гневное сообщение женщина и прикрепила фото. В кадре — страшная картина. Школьник с модной прической, а посередине головы — кровоточащие раны. Ребенка порезали во время стрижки. Как это произошло и что грозит мастеру-неумехе, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

У Алины Васильевой* два сына: Илье* — 3 года, а школьнику Саше* — 12 лет. Чтобы ускорить процесс, сибирячка стрижет сыновей рядом с домом — в одно и то же время, но в разных парикмахерских.

— Я привела старшего сына в салон, объяснила мастеру, как нужно подстричь, и повела младшего в другое место, в нескольких минутах ходьбы. Еще ведь и заранее оплату внесла — вдруг его раньше подстригли бы, — рассказала КП-Новосибирск Алина, мама пострадавшего.

Казалось бы, женщина оставила сына в руках профессионалов. Вернувшись за Сашей, Алина посмотрела на новую стрижку сына и ахнула — прямо по пробору проходила кровоточащая рана.

— Его стригли машинкой. Мастер — женщина в возрасте — сказала, что такое бывает. Заверила, что уже все обработала антисептиком. Я посмотрела на стол, где стоял бутылек, и прочитала, что этот антисептик предназначен вообще-то для рук и ногтей. Жалею, что не закатила там скандал, — говорит женщина.

Выйдя из салона, Алина начала расспрашивать сына: если было больно, то почему не попросил остановить стрижку? Саша сказал, что собрав все мужество в кулак, он терпел боль ради новой прически.

— Когда вернулись домой, раны все еще кровоточили. Мы их обработали йодом, вроде пока ничего не гноится, но я пристально за этим слежу, — заверяет Алина.

Женщина тут же написала на «Флампе» отзыв, чтобы предупредить других клиентов салона о возможных неприятностях. Ее поддержали многие сибирячки.

— Это, конечно, ужас! Один раз, я понимаю, может рука дрогнуть — не роботы все-таки, но тут целенаправленно пытались снять скальп, человек явно выбрал не ту профессию!

— Она не стригла, а скальп снимала!

— Ого! Инструменты, думаете, обрабатывались перед стрижкой? Ох... Здоровья мальчику и не дай бог что-то попало в рану… Теперь к этому «чудо-мастеру» и в этот салон женщина больше не придет. Если из-за травмы у ребенка начнутся проблемы со здоровьем, Алина наверняка напишет заявление в полицию. Тогда с парикмахерами будут разговаривать правоохранители.

КП-Новосибирск дозвонилась до центрального офиса салона, чтобы узнать, в курсе ли они произошедшего.

— Мы прочитали отзыв, уже связались с мамой мальчика. Разбираемся в ситуации и уже пригласили женщину на встречу, чтобы все обсудить. После того, как все выясним, в отношении сотрудника будут приняты определенные меры, — заверили в салоне.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Нужно идти к врачам»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к адвокату Евгении Парахневич. Она объяснила, как маме школьника стоит поступить в этой ситуации:

— Если Алина пойдет писать заявление в полицию, то пусть сначала пройдет с ребенком медицинское освидетельствование, зафиксирует травму. Только после этого правоохранители смогут определить степень тяжести ущерба здоровью и понять, по какой статье заводить дело. Ну и в зависимости от тяжести ран будет варьироваться сумма моральной компенсации.

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