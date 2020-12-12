Россиянка обманула тайскую психушку на миллион рублей и сбежала в Сибирь

Девушку не выпускали из Таиланда из-за огромного долга клинике. Фото: личный архив.

Скандал произошел в тайской частной больнице «Кхо Панган Госпиталь»: 34-летняя жительница Новосибирска Дарья* обманула клинику более, чем на миллион рублей, и улетела в Россию.

Мы рассказывали ее историю. Напомним, девушка попала в больницу после приступа психического заболевания, который случился у нее на Пангане еще весной, в первый же день после прилета — 21 марта. Есть версия, что причиной стали психотропные вещества.

— Она в неадекватном состоянии ходила по острову, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Светлана Шерстобоева, которая пыталась помочь девушке. — Ее сначала доставили в дешевый государственный госпиталь неподалеку. Но оказалось, что она там лежала шесть лет назад, и у нее в той клинике остался долг. Поэтому госпиталь отказался ее размещать.

Так девушка и оказалась в частной больнице. Мать Дарьи утверждала, что у ее дочери с собой были кредитная карта на 300 тысяч рублей, планшет, телефон. Но когда Дарью поместили в клинику, никаких вещей с собой у сибирячки не оказалось. Платить за лечение ей было нечем, и долг перед госпиталем начал расти с астрономической скоростью.

— Сутки лечения там стоят 12 тысяч рублей — это моя пенсия за месяц, — объясняла КП-Новосибирск Лариса*, мама девушки. — Откуда мне взять такие деньги?

В итоге долг вырос до миллиона рублей, и клиника отказывалась выпускать Дарью в Россию. Согласились медики лишь тогда, когда получили от российского банка гарантийное письмо о том, что перевод совершен.

— У Дарьи не было денег, чтобы добраться даже с Пангана в Бангкок: нужную сумму — 10 тысяч батов (это 25 тысяч рублей) — мы с женой взяли из средств, которые неравнодушные люди собирали для россиян, попавших в беду в Таиланде, — говорит Александр, супруг Светланы Шерстобоевой и тоже волонтер.

Вот только спустя несколько дней после возвращения Дарьи в Россию выяснилось, что девушка обманула и клинику, и людей, которые ей помогали.

— Никакой перевод в клинику так и не поступил: предполагаю, мать отозвала его после того, как получила подтверждение от банка, — рассуждает Александр. — И теперь клиника может предъявить претензии уже к сотруднику российского консульства, под чье поручительство Дарью выпустили из клиники.

А что же сама Дарья? На своей страничке она пишет посты о том, как ей приглянулся парень в новосибирском супермаркете, и ни слова о долгах. Дарья отказывается говорить с журналистами и хоть как-то прояснить историю с долгом.

— Простите, но это бред. У меня нет желания общаться, — отрезала девушка в переписке с корреспондентами КП-Новосибирск.

Как бы то ни было, сейчас этой историей занимается МИД. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имена девушки и ее мамы изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянку не выпускают из тайской психлечебницы, требуя с нее почти миллион рублей

Жительница Новосибирска оказалась там после того, как у нее случился приступ на Пангане. Сейчас девушка здорова, но ее не отпускают домой, пока не оплатит долг (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru