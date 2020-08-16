Россиянку не выпускают из тайской психлечебницы, требуя с нее почти миллион рублей

Девушку не выпускают из Таиланда. Фото: личный архив.

34-летняя жительница Новосибирска Дарья* вылетела в Таиланд на одном из последних самолетах. Границы тогда были открыты, а билеты стоили заманчиво дешево: из-за коронавируса перелет в одну сторону обошелся всего в 7 тысяч рублей. Даша как раз работала в туристической сфере и эти расценки знала: в итоге взяла кредит и отправилась на Панган, не испугавшись заразы.

— У дочки с собой были кредитная карта на 300 тысяч рублей, планшет, телефон, — рассказала КП-Новосибирск Лариса*, мама Дарьи. — Прилетела она туда 21 марта: домой должна была вернуться через две недели.

Но Даша находится в Таиланде до сих пор, и дело тут не в том, что границы на замке — есть же и вывозные рейсы. Причина другая: девушку не выпускают из госпиталя из-за огромного долга. Как она туда попала и почему не может вернутся в Россию, выяснили корреспонденты «КП».

У девушки в чужой стране случился приступ. Фото: личный архив.

«НЕАДЕКВАТНАЯ ХОДИЛА ПО ГОРОДУ»

Волонтер Светлана Шерстобоева. которая сама долгое время жила в Тае, а сейчас ведет группу в Фейсбуке «Паттайя от А до Я», пытается помочь девушке. Она-то и рассказывает, как начались Дашины приключения:

— Дарья страдает психическим расстройством: в первый же день после прилета у нее случился приступ — она в неадекватном состоянии ходила по городу, — рассказала КП-Новосибирск Светлана. — Ее сначала доставили в дешевый государственный госпиталь неподалеку. Но оказалось, что она там лежала шесть лет назад и у нее остался долг в этой клинике. Поэтому госпиталь отказался ее размещать.

Единственной альтернативой была частная больница «Кхо Панган Госпиталь»: туда девушку и поместили.

— Сутки лечения там стоят 12 тысяч рублей — это моя пенсия за месяц, — объясняет нам Лариса, мама девушки. — Откуда мне взять такие деньги?

Девушке грозит тюрьма, если она не оплатит долг. Фото: личный архив.

КУДА ДЕЛИСЬ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Сейчас долг клинике, по словам Дарьи и ее мамы, уже 900 тысяч рублей. При этом женщина уверяет, что у ее дочки забрали ценные вещи и деньги.

— В первый день у дочки с кредитной карты были сняты все деньги. Где они сейчас — никто не знает. Также как и телефон и планшет. Я пыталась обращаться в полицию, но никто так и не мог, — уверяет Лариса. — Поэтому сейчас мы общаемся только раз в несколько дней, когда дочка просит у кого-то телефон и выходит в интернет.

Так Дарья и оказалась в «заложниках» в больнице. Не оплатит долг, ее не выпустят из страны.

— Нужно, чтобы клиника дала свое разрешение на выезд, иначе ей грозит тюрьма — диагноз тут роли не сыграет, — объясняет волонтер Светлана Шерстобоева.

В консульстве о проблемах девушки знают: они готовы доставить ее в аэропорт, дать ей сопровождающего на время полета. Но оплату долга на себя МИД не берет: все-таки Даша не маленький ребенок. Да и есть версия, что приступ у девушки, из-за которого она оказалась в лечебнице, могли спровоцировать запрещенные вещества.

Мама сибирячки готова оплатить всю сумму, что выставили дочке. Но при одном условии: если Дашу сначала вывезут в Россию.

— Понимаете, я без Даши даже квартиру продать не могу, чтобы долг погасить: она там прописана, как мне оформить сделку, — задается вопросом, где взять деньги, Лариса.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

*Имена девушки и ее мамы изменены по этическим соображениям.

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