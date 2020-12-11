Зэки в перьях: девушки из новосибирской колонии сняли новогоднюю пародию на клип «Плачу на техно»

Заключенные готовились к съемкам чуть больше месяца. Фото: скриншот из видео

На один день территория новосибирской колонии ИК-9 превратилась в настоящую съемочную площадку. Девушки-заключенные решили снять новогоднюю пародию на клип Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно».

Танец готовили чуть больше месяца. Девушек вдохновил прошлый успех с конкурса «Один в один», когда они перевоплотились в участников группы Little Big и отожгли на сцене с песней «Uno».

— В колонии есть творческая группа «Фауст». Ей уже больше 15 лет, любой желающий может к ней присоединиться. Порадовавшись прошлому успеху, заключенные девушки решили не останавливаться и продолжать творить и показывать свои таланты. В этот раз их выбор пал на песню «Плачу на техно», — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Сибирячки тщательно подошли к процессу подготовки: сами шили себе костюмы (благо швейных цех в колонии есть), репетировали в свободное время. Операторами выступили осужденные из кружка кабельного телевидения (в колонии есть и такой!).

— Для съемок ждали подходящую погоду, чтобы никто не замерз (многие артистки пляшут под музыку полураздетые — Ред.). На улицу выходили по одному. Точнее кричали: «Готов? Выбегай и танцуй». Весь съемочный процесс занял примерно полдня, — уточнили в региональной пресс-службе ГУФСИН.

После отснятые кадры монтировали осужденные. Пару дней кропотливой работы, склейка кадров и вуаля! Новогоднее поздравление на волю готово. ГУФСИН уже разместил его в социальных сетях.

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