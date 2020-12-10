Самолет из Новосибирска экстренно сел в Абакане

В Абакане экстренно сел самолет из Новосибирска. Фото: Виктория МИНАЕВА

В четверг, 10 декабря, в аэропорту Абакана экстренно приземлился самолет из Новосибирска. В это время на борту самолета было 42 пассажира и 4 члена экипажа. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что произошло с воздушным судном.

— Во время полета на борту сработал датчик разгерметизации. Но самолет благополучно приземлился в аэропорту прилета, в Абакане в 8:41 по местному времени. Никто из людей не пострадал, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Сейчас авиатехниками осматривают борт и выясняют причину технической неисправности.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об аварийной посадке в «Толмачево» АН-124. У грузового самолета вышел их строя один из двигателей. После взлета экипаж принял решение о том, чтобы вернуться аэропорт. Борт садили на высокой скорости. Воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из членов экипажа не пострадал.

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