Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области 2020: когда начнут ставить, какие вакцины, кому первому введут

Первыми вакцину получат медицинские работники.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области 2020 начнется 8 декабря. Об этом заявил новосибирский министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании под руководством главы региона.
— Новосибирские медработники начнут получать вакцину «Гам-КОВИД-Вак». (торговая марка «Спутник V» — прим. ред.) На прошлой неделе в регион поступила тысяча доз. К их транспортировки и хранению мы готовились с осени, — рассказал Константин Хальзов губернатору во время совещания.
По словам министра, самых первых в области начнут прививать медицинских работников. Вакцинация будет бесплатной.
— Параллельно с этим мы испытываем на людях старше 60 лет векторовскую вакцину — «ЭпиВакКорона». Они чувствуют себя сейчас хорошо, жалоб не поступало, — отметил Константин Хальзов.
Напомним, что «Вектор» еще с лета начал испытывать вакцину на людях. Первыми добровольцами стали люди в возрасте от 18 до 30 лет. До этого ее испытывали на крысах, хомячках и макаках.
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