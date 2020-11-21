В месяц разбивает две коробки воланчиков: сибирячка с одной рукой мечтает стать чемпионкой по бадминтону

За пять лет тренировок Анна попала в Сборную России по парабадминтону. Фото: личный архив

22-летняя Анна Пушкаревская — и спортсменка, и ученый. Она родилась с одной рукой, но уже в школе доказала, что это не преграда даже в спорте. Занималась плаванием выступала за сборную Узбекистана. Теперь, переехав, пробилась в сборную России по парабадминтону. Мечтает стать первой ракеткой на мировом чемпионате и заработать на бионический протез. О необычной девушке — в материале КП-Новосибирск.

В 14 ЛЕТ ВОШЛА В НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ

— Родом я из Ташкента, мои родители — инженеры. Все детство я считала себя нормальной, полноценной, была активным, спортивным ребенком. С семи лет занималась народными танцами. Но в 11 лет все изменилось. Я стала понимать, что не все доступно одноруким людям, — делится Анна с КП-Новосибирск.

Это понимание не сломило волю тогда совсем еще юной Ани. В 12 лет пошла плавать и через два года ворвалась в юношескую сборную Узбекистана.

Анна с детства мечтала стать генетиком и закончила НГУ. Фото: личный архив

А в девятом классе переехала в Новосибирск, поступила в физматшколу при НГУ и столкнулась с новым испытанием: здесь негде заниматься паралимпийским плаванием. Пришлось выбирать другой спорт, занялась бадминтоном.

— Мне очень понравилось играть, но если бы не тренер Юлия Бессмертных, я не попала бы в профессиональный спорт. А на днях наша сборная выиграла кубок России по парабадминтону, меня взяли в сборную страны. Для этого я тренировалась шесть дней в неделю,— говорит спортсменка.

Она поступила в Новосибирский госуниверситет на микробиолога, пошла по стопам брата — кандидата химических наук. Подрабатывала везде, где только можно — активную девушку с одной рукой брали даже в промоутеры. Сначала она и сама боялась, что прохожие будут косо смотреть на инвалида с листовками. Но оказалось, большинство даже не замечает, что нет одной кисти.

— Обычно общаешься с человеком, и только через пару дней он замечает, что у тебя есть только левая кисть. Меня всегда сильно поддерживали родители, помогали встречи в клубах инвалидов. Я вообще люблю тусовки, общение — постоянно их устраивала в общаге факультета естественных наук при НГУ. Там, кстати, все условия для инвалидов — даже пандусы низкие, это гораздо удобнее, чем в большинстве аптек,где они под сильным углом — обращает внимание Анна Пушкаревская.

Родители девушки — инженеры, с детства отдали ее в спорт. Фото: личный архив

ПРОТЕЗ ЗА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Анна давно мечтала избавлять детей от врожденных мутаций, поэтому в НГУ изучала микробиологию. Теперь работает старшим лаборантом в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, изучает биополимеры — соединения, которые используются для достройки ДНК и изменения комбинаций генов. Надеется определить закономерность, которая привела к аномалии с правой рукой и готова посвятить науке жизнь. До сих пор обходится без протеза.

— Я обращалась в поликлинику, но там предлагают стандартный «косметический» протез, который не будет держаться. А нужен индивидуальный, под строение руки конкретного человека. Я нашла нужный в одной из компаний Сколково, он стоит 200 тысяч рублей. На зарплату начинающего ученого такой себе не позволить, но я надеюсь заработать в спорте. В 2021 году мы будем выступать на Чемпионате мира по парабадминтону, у меня есть цель, и я добьюсь, — уверена Анна.

Анна работает в лаборатории ИБХФМ СО РАН и изучает ДНК, чтобы избавить детей от мутаций.И мечтает о своей семье. Фото:личный архив

Сердце у девушки пока свободно. Учеба в магистратуре, работа и спорт отнимают почти все время, но несмотря на плотный график она планирует создать крепкую семью. Пока остаются вечера на книги про истории сильных людей — Анна очень любит их изучать. Ее кумир — аргентинец Лионель Месси. Он родился с синдромом Аспергера (легкой формой аутизма и дефицитом гормона роста), но благодаря спорту, медицине и силе воли стал легендой мирового футбола.

— Я думаю, нужно развивать паралимпийский спорт. Нам постоянно не хватает инвентаря. Билеты на мировое первенство нам оплатили, но у меня нет денег, чтобы покупать воланчики для подготовки. А нужно две упаковки в месяц,и сейчас я пока даже думать не могу о хорошем протезе — говорит Анна. — Но благодаря спорту, надеюсь, на бионический протез я заработаю.

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