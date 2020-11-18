И как тут уснешь?! Показываем вблизи подушку томского мэра, в которой прятали миллиарды

Иван и Галина Кляйны. Фото: admin.tomsk.ru

В распоряжении редакции КП-Новосибирск оказались фото и видео осмотра подушки мэра Томска Ивана Кляйна. Именно от нее пыталась избавиться его супруга во время обыска. Галина Кляйн выбросила вещь со второго этажа на улицу. Подушку поймал водитель, а уже шофера — сотрудники местного УФСБ.

Силовики заинтересовались постельным бельем мэра не просто так. Оказалось, внутри скромной ортопедической подушки «Sleep Professor» Alpha, которую можно купить тысяч за 5, целое состояние.

Подушка, которую супруга мэра, выкинула на улицу.

Документы, карточки, счета в различных банках — на сумму около 6 миллиардов. Такая вот «подушка безопасности» для мэра. Удавалось ли Кляйнам спокойно на ней спать, конечно, вопрос. Лежать на такой явно не удобно — ведь внутри толстая стопка бумаг.

Внутри оказались документы, счета, ценные бумаги, стоимостью более 6 миллиардов рублей.

Напомним, мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Кляйны владеют крупным заводом «Томское пиво», именно с ним и связано уголовное дело. По версии СКР, мэр, пользуясь положением, «нарисовал» в документах лишнюю площадь своему заводу. Возле склада появилась несуществующая санитарная зона. При этом на эти же площади претендовал местный застройщик Ринат Аминов. О махинациях с землей он рассказал силовикам, в результате было возбуждено уголовное дело. Сегодня суд отстранил мэра Томска от работы на время следствия. Сам Иван Кляйн с выходных находится в СИЗО.

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