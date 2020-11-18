Появилось видео, как жена мэра Томска во время обыска выкидывает из окна подушку, в которой спрятаны миллиарды

Момент, как из квартиры мэра Томска выкидывают подушку с миллиардами, попал на видео.

В распоряжении редакции КП-Новосибирск оказалось видео, как супруга мэра Томска выкидывает на улицу подушку, в которой спрятаны миллиарды. На кадрах: жена опального градоначальника сначала несколько секунд прицеливается, а потом бросает из окна второго этажа подушку в снег. Ее спешно подбирает мужчина в полосатом свитере, лицо его скрывает маска. Затем он буднично закидывает подушку в машину.

По информации КП-Новосибирск, подушку поймал личный водитель мэра Ивана Кляйна. Изначально силовики говорили, что в ней оказались карточки различных банков, на счетах которых более 1 миллиарда рублей. Сейчас правоохранители пересчитали деньги.

— В подушке были ценные бумаги и банковские документы, карточки, в общей сложности там на 6 с лишним миллиардов. То есть сумма даже больше, чем сообщалось ранее, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Он же отметил, что супруга мэра во время обыска вела себя очень эмоционально:

— Сопротивление оказывала, орала и кидалась, не пускала никого в квартиру, — добавил источник. — Сегодня ее из-за этого вызвали в полицию (возможно, против нее будет возбуждено административное дело за оказание сопротивления - Ред). Но задержание ее пока не планируется.

Что касается водителя, который по сути помогал избавляться от возможного вещдока, то к нему у следствия нет вопросов:

— Шоферу вряд ли что будет, он не фигурант уголовного дела и наверняка не знал ничего. Даже по видео видно, что он не придает какой-то особой ценности этой подушке. Тут сложно ему что-то предъявить, — объясняет наш собеседник.

Напомним, мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время утреннего совещания сотрудники местного УФСБ. Его обвиняют в превышении должностных полномочий: супруги Кляйны владеют крупным заводом «Томское пиво». По версии СКР, мэр, пользуясь своей властью, «нарисовал» в документах лишнюю площадь своему заводу. А началось все еще в 2016 году. Тогда территорию бывшего завода радиоэлектроники выкупил известный в городе предприниматель Ринат Аминов. Он хотел возвести там жилой комплекс. Но одно из помещений продал «Томскому пиву» под склад. Мэр, как считает следствие, тогда дорисовал этому складу ту самую санитарную зону. Из-за чего стало невозможно построить возле него жилье. Бизнесмен обратился с заявлением в органы, так и было возбуждено уголовное дело.

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