«Всю жизнь хотела найти свою русскую половину»: жительница Канады нашла родню в Сибири

Оказалось, одной из сестер уже нет в живых. Фото: личный архив героя.

Наталья Цанева — 52-летняя жительница Канады. Всю жизнь она росла за границей, но помнила, что у нее в Новосибирске есть родственники: дядя, тетя и двоюродные сестры Лена и Таня Хохловы. Связь с ними пропала после перестройки — обе семьи сменили домашние адреса и уже не могли списаться друг с другом. После публикации в «Комсомолке» в редакцию позвонил наш читатель и сказал, что знает семью Хохловых, может помочь их найти. И помог! Наталья рассказала, как прошли первые сеансы связи и что случилось с ее родственниками спустя 40 лет.

Сейчас Наталья наконец-то спокойна и рада, что смогла найти своих родственников.

— Я скучала по ним всю жизнь. Хотела найти свою русскую половину. Оказалось, что у Елены есть дочка Полина. Нам дали ее номер телефона. Мы все не могли договориться об удобном часе для созвона. Разные часовые пояса стали огромным препятствием. Для начала Полина нашла меня в социальных сетях. Я грезила о том, что начнем безудержно болтать обо всем, но разговор как-то не клеился, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Цанева.

Женщина списала все на то, что они совсем мало друг друга знают. Да и столько времени уже прошло. Она свалилась на сибирских родственников как снег на голову. Наталья надеялась, что разговор по видеосвязи будет куда продуктивнее переписки.

Наталья искала сходство со старыми фотографиями. Фото: личный архив героя.

— Когда созвонились в WhatsApp, Полина рассказала о судьбе моих родственников. Дядя Толя последнее время сильно пил. Алкоголь и сгубил его. Его жена Галя умерла еще раньше от онкологии. Сестра Таня тоже умерла несколько лет назад, — вздыхает женщина. — В живых осталась только Лена.

От истории о сибирских родственниках у Натальи бежали мурашки по всему телу. Женщина не могла поверить, что уже почти никого нет в живых. Признается, что сначала даже подумала — может, это не ее родственники?

— Я начала сравнивать фотографии, которые есть у нас и которые скинула Полина. Сходство есть на 90%. Видимо, дело во мне. Я не думала, что жизнь людей может так кардинально измениться. Я не осуждаю никого. И благодарю «Комсомолку», что помогла найти родственников, мы будем общаться. Но очень жаль, что не все живы, — говорит иностранка.

Женщина уже пригласила сестру Лену и ее дочь Полину в гости. Наталья надеется, что личная встреча пойдет на пользу и она тоже снова сможет приехать в такой давно знакомый Новосибирск.

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