Канадка ищет своих сестер из Новосибирска: семью разлучила перестройка

Наталья не видела своих сестер 30 лет. Фото: личный архив героя.

52-летняя жительница Канады ищет в Новосибирске двоюродных сестер. Женщина помнит, что в детстве часто приезжала вместе с мамой к родственникам в столицу Сибири. Только неожиданно для всех связь с близкими людьми оборвалась. Сейчас Наталья Цанева хочет найти родню.

ТОСКА ПО РУССКОМУ ШОКОЛАДУ

Лидия Цанева, мама Натальи, жила вместе со своим младшим братом Анатолием в городе Барабинске Новосибирской области. Когда они были еще детьми, их разлучили родители.

— Моя бабушка Александра развелась с дедушкой Григорием Хохловым. Детей они поделили: дочка осталась с мамой, сын — с отцом. Бабушка с дочерью переехали в Караганду, это в Казахстане, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Цанева.

Анатолий Хохлов, его супруга Галина. Марина (сверху), Елена (внизу) и Татьяна (справа). Фото: личный архив героя.

Лидия выросла, окончила медицинский институт и влюбилась в болгарского рабочего, который трудился на местном заводе. Парочка расписалась и уехала на родину к жениху. Лидия уже и не помнит, как смогла, уже будучи взрослой, найти своего родного брата Анатолия. Но спустя столько лет они встретились и начали дружить семьями.

— Я помню, как мы ездили к дяде Толе в Новосибирск. У него тогда были жена Галина Хохлова и две дочки, мои двоюродные сестры Елена и Татьяна. У Галины еще была дочка от первого брака — Марина. Они тогда жили на улице Кошурникова, — говорит Наталья. — У меня с Новосибирском связаны только теплые воспоминания. В памяти всплывает вкус русского шоколада того времени, конфеты «Мишка на Севере». У нас в Болгарии таких не было… Помню, как к нашему приезду всегда накрывали богатый стол, я очень любила джем из рябины.

Чета Хохловых приезжала в Болгарию несколько раз. Фото: личный архив героя.

Наибольшее впечатление на маленькую Наташу произвел Новосибирский зоопарк и белые медведи, которые вальяжно развалились в своем вольере.

— Еще помню, как дядя Толя привел всех девочек в магазин и купил нам одинаковые платья, — улыбается женщина.

Анатолий вместе со своей семьей тоже несколько раз приезжал к сестре в Болгарию. И уже дома у Лидии родные собирались за большим столом.

«НАШИ ПИСЬМА ДОЛГО НЕ МОГЛИ ДОЙТИ»

Связь между родственниками оборвалась, когда началась перестройка и семья из Новосибирска сменила адрес.

— Как выяснилось позже, дядя Толя вместе с женой и детьми переехали в другую квартиру. Да и мы тоже поменяли жилье. Возможно, письма, которые писала мама, могли просто не дойти до них. Так же, как и от него, — рассуждает Наталья. — Тогда я еще маленькая была и ничего не понимала, а сейчас хочу возобновить общение с родственниками.

Галина Хохлова (слева) ведет за руку Таню, а за ними идет Анатолий. Фото: личный архив героя.

Наталья по крупицам собрала биографию своей семьи, нашла и другие данные о родственниках.

— Мой дядя Анатолий Хохлов родился 1 сентября 1941 года в городе Барабинске. Сейчас он не числится ни в одной базе. Возможно, он давно уже умер. Узнала также, что мой дедушка был прописан на улице А. Лежена, но сейчас там другой собственник, — делится информацией женщина.

Анатолий Хохлов в молодости. Фото: личный архив героя.

Иностранка не отчаялась и принялась копать дальше и глубже, только уже по поводу своих сестер Елены и Татьяны. Первая родилась в 1966 году, в конце апреля. Сибирячка училась на парикмахера. Ее младшая сестра появилась на свет в июне 1968 года.

— Их фамилия раньше была Хохловы, но они, скорее всего, замужем и могут быть с другой фамилией, — предполагает Наталья. — Хочу еще написать в школы Барабинска, где они учились. Может, в архивах сохранились точные даты рождения.

Женщина мечтает возобновить общение с двоюродными сестрами. Она хочет узнать, как сложилась их жизнь, познакомиться с семьями и снова собраться с родными за большим столом.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно об Анатолии Григорьевиче Хохлове, который родился 1 сентября 1941 года в городе Барабинске, о его жене Галине Хохловой и их дочерях Елене Хохловой, рожденной в конце апреля 1966 года, и Татьяне Хохловой, рожденной в июне 1968 года, сообщите, пожалуйста, в редакцию по номеру 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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