Подростки ради стрима в TikTok устроили дебош в полицейском участке: один из оперов написал на них заявление

Парней подозревают в нападении на магазин «Пятерочка». Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"/vk.com.

Чулым — городок в Новосибирской области — облетел слух, что двое неизвестных вломились в магазин «Пятерочка» и перевернули там все вверх дном, вынесли товары. Полицейские по горячим следам задержали дерзких воришек. Ими оказались местные подростки — 16-летний Саша и 18-летний Кирилл (имена изменены. — Прим. ред.).

Правоохранители забрали парней в отдел. Но вместо слез, раскаяния и просьб не звонить родителям полицейские услышали отборный мат, угрозы и кричалки про АУЕ*.

— А еще они нас снимали на видео и выкладывали в TikTok, — написали в рапорте обиженные опера.

ДЕРЖАЛИ В СТРАХЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Саша и Кирилл знакомы давно. Видимо, сошлись на фоне общих интересов. Оба — любители собирать лайки в модной соцсети TikTok, оба выпивают.

— Я даже одно время думал, что они родные братья, — всегда везде вместе ходили, — рассказал КП-Новосибирск знакомый мальчишек. — Только они задиристые очень, подраться любят. Назовешь одного в шутку дураком, а они сразу в драку лезут.

Теперь парням светит реальное лишение свободы. Фото: vk.com.

Казалось бы, кто из мальчишек не дерется? Однако этот тандем — опаснее, чем обычное пацанье во дворе. Местные рассказывают, как однажды парни избили покупателя в магазине.

— Саша еще в школе был сложным ребенком. Рос без отца, мать постоянно меняла работу. У него бабушка очень хорошая. Она Сашу пыталась воспитывать, теперь занимается его младшими братом и сестрой, — говорят местные жители.

По их словам, мальчишка постоянно убегал из дома, воровал. В пятом классе его даже отправили в спецшколу в Санкт-Петербурге. Спустя три года подросток вернулся.

ВИДЕО ДЛЯ TIK TOK

Хулиганы вломились в «Пятерочку» рано утром 30 октября. Парни разгромили магазин, а товаров заметно поубавилось. Полиция быстро поймала «звездный дуэт». Саша и Кирилл не растерялись и стали снимать свое знакомство с полицией на видео. Для TikTok — просто находка.

— Да мне вообще все равно. АУЕ*! Можно покурить выйти хотя бы около крыльца? Я отвечаю, не убегу. С вами выйду вместе, покурю. Я прям без футболки могу выйти, — упрашивает Саша одного из полицейских.

В магазине было почти все разбито. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Видео длится 3 минуты. На нем прекрасно слышно, как ребята угрожают избить сотрудников полиции и матерят их. Есть и еще пара роликов. Терпение у одного из оперов в итоге закончилось, и он написал рапорт на детишек — пожаловался на оскорбления, стримы в TikTok и то, что один из хулиганов стукнул его по козырьку фуражки.

«ИХ ПОДСТАВИЛИ!»

Слух о налете на магазин быстро разлетелся по Чулыму, но знакомые хулиганов-блогеров не верят, что те — воры.

— Говорят, что их якобы подставили. Вроде как с ними был какой-то мужик, он и слинял со всем товаром, — объясняют знакомые.

Эту версию подтверждает и диалог полицейского с Александром.

— Да вас развели как пацанов, и все тут, — считает сотрудник отдела, и эти слова записаны на видео.

— Знаете, как все было? Мы стоим недалеко от магазина. К нам мужик какой-то подходит, в руках товара много держит и пачку сигарет отдает нам, — оправдывается задержанный.

Хотя вдруг парни стояли на стреме? Виноваты ли эти двое в краже — выяснит следствие. А пока к статье «Кража» добавились «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Применение насилия в отношении представителя власти». Одна статья — за пропаганду АУЕ* — докричались, другая — за угрозы полицейским, что по закону приравнивается к понятию «насилие». Ну и за удар по полицейской фуражке.

— Парни вели себя агрессивно, оскорбляли нецензурной бранью сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности, угрожали им, также говорили о своей принадлежности к движению АУЕ*. Все это они снимали на телефон и выкладывали в социальные сети, — подтвердили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Уже не маленькие!"

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Григорию Асташову. Он объяснил, что может грозить подросткам:

— Ответственность за кражу наступает с 14 лет, а за публичное оскорбление — с 16. Следовательно, несовершеннолетний, достигший этого возраста, будет отвечать наравне с лицами, достигшими возраста восемнадцати лет. При этом несовершеннолетие виновного является смягчающим обстоятельством, что может повлиять на вид и размер назначаемого наказания. Полагаю, что указанные лица будут приговорены к реальному лишению свободы.

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