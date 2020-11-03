«Мы их боимся»: под Новосибирском подростки разгромили супермаркет и напали на полицейских

Подростки устроили погром в супермаркете. Фото: «АСТ-54»

В городе Чулым Новосибирской области двое парней, одному — 18 лет, другому — 16 лет, напали на супермаркет. Они раскидали товар, стоявший на полках, по магазину. Их задержали полицейские. Это произошло 30 октября.

— Обоих парней доставили в отдел полиции. Там они начали оскорблять и угрожать сотрудникам. Кроме того, подростки выкрикивали, что они принадлежат к движению «АУЕ» - экстремистской организации, запрещенной в России. Все это задержанные тайно снимали на видео. Позже ролики были опубликованы в соцсети, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что на подростков завели сразу несколько уголовных дел по статьям: «Кража», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

За погром в магазине парней задержали полицейские. Фото: «АСТ-54»

ы пообщались с жителями Чулыма, которые рассказали, что парни держат в страхе город. Местные стараются не общаться и не встречаться с этими парнями.

— Мы их боимся. В марте они избили в магазине покупателя. Просто так, потому что попался под руку. Родители с ними ничего не могут поделать. Одна семья благополучная, вторая нет. Мама одного из парней постоянно вытаскивает его из полиции. Рвет и мечет за него, заступается. Отца у него нет, — рассказала КП-Новосибирск жительница Чулыма.

В отношении 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а 16-летнего — арестовали на 5 суток.

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