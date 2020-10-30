Школьница, заморозившая младенца в холодильнике, забеременела от 16-летнего парня, а он ее бросил

Кристина и с Валерием были год вместе. Фото: vk.com.

Стали известны страшные подробности смерти ребенка, которого тайком родила 14-летняя школьница и спрятала в холодильнике. Оказалось, что девочка не делилась тем, что беременная не только со своими родителями, но и с бывшим парнем, с которым рассталась полгода назад. Жуткую новость о гибели малыша он узнал, когда его вызвали на допрос следователи. Корреспонденты КП-Новосибирск поговорила с предполагаемым отцом погибшего младенца.

ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ

Предполагаемый отец ребенка — 16-летний Валера*, парень из Новосибирска. Он учится в школе, параллельно подрабатывает доставщиком еды. С Кристиной* Валера познакомился в социальных сетях. Она добавилась к нему в друзья, написала первое сообщение.

— Я даже не знаю, что меня тогда в ней зацепило. Просто понравилась и все. Мы с ней год встречались — сначала ходили гулять, за руки держались, целовались, — рассказал КП-Новосибирск Валера.

Парень не отрицает: потом отношения зашли дальше.

— Да, сексом мы занимались, все было по обоюдному согласию, — уточняет ВАлера.

Известно, что подростки встречались в квартире, где жил парень в Новосибирске. Вскоре ребята расстались.

По словам парня, он понял, что Кристина не его, и бросил Кристину — разошлись они без ссор и скандалов, у Валеры появилась новая девушка.

«ОН УЖЕ БЫЛ МЕРТВЫЙ»

— О том, что Кристина была беременной, я не узнал, когда следователи вызвали меня на допрос. Она мне ничего не говорила., — уверяет Валера. — Скажу одно, я предполагаю, что ребенок уже родился мертвым. Почему Кристина так поступила, не могу знать, — кратко отвечает Валерий.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Точную смерть ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователям предстоит установить отцовство малыша.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, ребенок родился недоношенным, между 7 и 8 месяцем беременности. Младенца девочка завернула в простынь, сверток положила в пакет и положила в холодильник, который стоял в гараже.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы выясняем обстоятельства случившегося»

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этой страшной истории.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области выясняются все обстоятельства смерти младенца, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

КП-Новосибирск продолжает следить за ходом событий.

*Имена героев публикации изменены.

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