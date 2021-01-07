7 января верующие отмечали один из главных православных праздников: мы собрали лучшие фото Рождества 2021 в Новосибирске и расскажем, каким был праздник в столице Сибири.По традиции митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил в кафедральном соборе Новосибирска рождественские богослужения.— Пусть наступивший Новый год будет годом мирным и благоприятным. Чтобы мы прожили его в добром здравии, во всяком благочестии и чистоте. С праздником, с Рождеством Христовым! — обратился митрополит к новосибирцам.Коронавирус внес свои коррективы в празднование Рождества. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом. Но несмотря на это новосибирцев все-таки впустили на богослужения.Главное требование — соблюдать дистанцию в полтора метра. Для этого на полу в храмах нанесли разметку.Кроме того, новосибирские улицы красиво оформили, чтобы создать атмосферу торжества. Жители и гости города поделились красочными снимками в соцсетях, а также поздравили друг друга со святым праздником.— Новосибирцы, от всего сердца сегодня поздравляю со светлым праздником Рождества. Желаю вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты и благополучия, мира и добра, — пишут горожане.— Пусть в ваших домах царит уют,гармония и благоприятная атмосфера, чтобы у каждого в жизни было место чуду и волшебству. Света и мира вам, — пожелала горожанам сибирячка Роза.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество 2021 в Новосибирске: сибиряков все-таки пустят на службы в храмы.Правда, заставят соблюдать социальную дистанцию и надеть маски на Рождество 2021 в Новосибирске. (подробнее)