Хотя массовые мероприятия, согласно постановлению губернатора, в Новосибирской области запрещены, на службы в храмах в Рождество 2021 в Новосибирске сибиряков все-таки пустят. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в новосибирской митрополии.- На поллу храма нанесена разметка, чтобы все присутствующие соблюдали социальную дистанцию - 1,5 метра: соответственно, в храме смогут находиться столько человек, сколько позволяет разметка. Кроме того, присутствующие на службе обязаны находиться в масках, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в новосибирской митрополии. - Прихожанам старше 65 лет рекомендовано в церковь не приходить: службу можно будет посмотреть по видео-трансляции.Сама рожественская служба, как объяснили в митрополии, начнется в полночь.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru