Границы закрыты или нет денег на отпуск — не важно почему, но вы остались на праздничные каникулы в Новосибирске. А вы знали, что в нашем городе есть места, очень напоминающие Европу и достопримечательности других стран? Рассказываем вам про эти чудные локации — и вы сможете разыграть «заграничными» фотографиями своих подписчиков в «Инстаграме».В Новосибирске вот уже несколько лет как есть свой Амстердам. До него можно добраться на метро. Выходите на станции «Студенческая», одна минута пешком по Геодезической — и вы на месте.Чтобы лучше разглядеть фасад торгового центра «Амстердам», стоит перейти через дорогу. Фотографии оттуда получаются интереснее. Выполнен фасад в стиле Северо-Западной Европы: аккуратные, миловидные домишки впритирку друг к дружке радуют и глаз, и воображение.В самом центре Новосибирска расположены одни из самых красивых высотных зданий города — три серебристые башни жилого комплекса «Флотилия» на улице Сибревкома, 9. Их можно сравнить с «Пламенными башнями» в Баку, столице Азербайджана. По высоте новосибирские башни пониже — 28 этажей, тогда как «Пламенные башни» насчитывают 39, 37 и 34 этажей.«Флотилия» по-своему красива: эти дома — словно три лайнера, величественно парящих среди облаков небесной глади. Каждая башня названа именем прославленного русского адмирала: Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов. А «Пламенные башни» своим внешним видом напоминают три языка пламени.Если прогуляться по улице Богдана Хмельницкого, можно найти много всего интересного. Особое внимание привлекает Дворец культуры имени Максима Горького, построенный в 1957 году. Находится он на улице Богдана Хмельницкого, 40.У монументальной колоннады Дворца культуры есть сходства с фасадом Колумбийского университета в Нью-Йорке. В подобном стиле выполнен фасад здания Вальхаллы в Регенсбурге — Зал Славы для великих представителей Германии.Дворец культуры имени Максима Горького является композиционным центром архитектурного комплекса, в которых также входят окружающие Дворец жилые дома, площади с фонтаном и прилегающий парк с террасами и фонтаном.В состав архитектурного комплекса входят здания на Богдана Хмельницкого, 38, 40 и 42.Дворец культуры представляет собой историко-культурную ценность как типичный образец клубного здания периода неоклассицизма 1950-х годов.Если вам нравятся колонны, то в центре города есть два прекрасных здания: конечно же, оперный театр, а также менее заметное здание Совнархоза на Красном проспекте, 82 — оно сейчас является бизнес-центром.Таких построек, спроектированных на мотив древнегреческого стиля, по всему миру великое множество. Многим архитекторам так полюбились виды Парфенона, Эрехтейона и храма Зевса, что они не раз пытались повторить эти образы спустя несколько столетий. И российские архитекторы не исключение.Вечером по улицам криминального района Расточка лучше не ходить. А вот днем очень советуем прогуляться здесь.Дома на Расточке — образец редкой для Новосибирска архитектуры. Ее сравнивают с Флоренцией, Прагой, Венецией и другими городами Европы.Арки, баллюстрады, капители на домах с обшарпанными стенами создают особую атмосферу — будто гуляешь по старинным улочкам. Хотя, этот район довольно молодой — он образовался в середине XX века.Известный архитектор Баландин писал в своей книге, что улица Мира по архитектуре напоминает флорентийский ренессанс, но сдержанно.30-градусные морозы не отступают, так что одевайтесь тепло, прежде чем отправляться изучать «европейскую» Расточку.В Новосибирске можно попасть не только в «Европу», но и в сказку. Детям точно понравится во дворах «Алиса» и «Гулливер». Находятся они по адресу 2-й Краснодонский переулок, 10.Детский игровой комплекс с «горкой великана» обступает П-образный жилой дом, который украшен колоннами, лепниной, балюстрадами, и другими элементами дворцовой архитектуры, что еще больше погружает в сказочную атмосферу.Жилой дом и двор «Гулливер» признаны ценными объектами городской среды. Оформление дворов происходило в 1980-е годы силами архитектурно-художественной мастерской Геннадия Арбатского «Красная горка».На самом деле, в Новосибирске очень много интересных и самобытных мест, домов с красивой архитектурой. Мы так мало знаем про город, в котором живем. Вот, знакомьтесь — Новосибирск.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧитайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/daily/1712106/4348220/